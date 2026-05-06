Чому США не можуть "відключитися" від світової нафти: експерт пояснив нюанс

Сполучені Штати не можуть бути незалежними від світового нафтогазового ринку.

© Reuters

США не можуть ізолюватися від світового ринку нафти. Усе через технологічну залежність заводів від імпорту.

Про це розповів експерт із геоекономіки та міжнародної торгівлі Олег Саркіц в ефірі «КИЇВ24».

За його словами, через потребу в іноземній сировині США залишаються вразливими до глобальних коливань цін та конфліктів на Близькому Сході. Так, висловлювання Трампа про буцімто незалежність Штатів від наслідків війни не відповідають дійсності.

«Заяви Трампа і його команди спрямовані, безперечно, на внутрішній електорат», — зазначив Саркіс.

Як зазначалося, рекордні ціни на дизель у США спричинили новий економічний і політичний тиск на Дональда Трампа напередодні виборів. Вартість пального зростає через кризу на світовому ринку нафти, що вже б’є по транспорту, логістиці та цінах на товари. Експерти попереджають, що подорожчання дизелю може спричинити подальше зростання інфляції та незадоволення виборців. На цьому тлі адміністрацію Трампа розкритикували через відсутність ефективних рішень для стабілізації цін.

