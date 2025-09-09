ТСН у соціальних мережах

Чому США замовчували вбивство українки Ірини Заруцької — Білий дім дав пояснення

Речниця Білого дому Керолайн Левітт окремо зупинилася на резонансному вбивстві 23-річної української біженки Ірини Заруцької.

Юлія Абрамова
Чому США замовчували вбивство українки Ірини Заруцької — Білий дім дав пояснення

Керолайн Левітт / © Associated Press

Американські медіа замовчували вбивство української біженки Ірини Заруцької, доки про нього не згадав президент Дональд Трамп.

Таке пояснення, чому в США не розповсюдили інформацію про вбивство українки Ірини Заруцької, надала речниця Білого дому Керолайн Левітт, передає Sky News.

«Ця молода жінка була невинною жертвою. Вона залишила Україну в пошуках безпеки та нового життя у США. Але, на жаль, тут її спіткала трагедія — громадський транспорт у великому американському місті виявився небезпечнішим за прифронтову зону, яку вона залишила. Президент і вся адміністрація поділяють скорботу з її родиною та друзями», — сказала Левітт.

Вона підкреслила, що вбивства могло й не статися, адже нападник мав тривале кримінальне минуле. У січні минулого року його знову заарештували, проте суддя від Демократичної партії відпустив його без застави.

Окремо Левітт розкритикувала американські медіа, заявивши, що вони свідомо проігнорували вбивство:

«Найбільш прикро те, що багато великих ЗМІ вирішили не повідомляти про цей злочин одразу, бо він не вписувався у зручний для них наратив», — додала речниця.

Нагадаємо, раніше вже йшлося про те, що Дональд Трамп назвав нападника на українську біженку «психічно неврівноваженим божевільним» та звинуватив демократів у відсутності закону і порядку. А саме нагадав, що суддя з Північної Кароліни Тереза Стокс свого часу відпустила на свободу небезпечного злочинця Декарлоса Брауна-молодшого, який через кілька місяців зарізав 23-річну дівчину з України Ірину Заруцьку.

Відомо, що вбивця страждає на шизофренію. Він переконував суд, що в його тілі є «штучні» матеріали, які керують його рухами.

Водночас Дональд Трамп вже неодноразово скаржився на американські ЗМІ та звинувачував їх у негативному висвітленні, зокрема, його зустрічі з диктатором Путіним. «Неймовірно, як „фейк ньюз“ жорстоко спотворюють правду, коли йдеться про мене. Я нічого не можу сказати чи зробити, щоб вони написали чи розповіли про мене чесно», — заявляв президент США.

