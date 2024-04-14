Чому світ миттєво відреагував на атаку по Ізраїлю, а РФ дозволяє вбивати українців: пояснив воїн ЗСУ

Військовий вважає, що Росія однозначно знала про підготовку та плани Ірану атакувати Ізраїль.

Захід миттєво відреагував на атаку Ірану по Ізраїлю, яка є співмірною зі щоденними обстрілами Росії по України. На це впливає декілька чинників.

Про це 24 Каналу розповів військовий ЗСУ, експерт з питань національної безпеки Іван Варченко.

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На його думку, за три роки повномасштабної війни Захід привик до війни та мислить лише раціонально, без емоцій.

Другою причиною, він вважає, є те, що іранські ракети летіли через держави інших країн. Засоби повітряного нападу летіли через Ірак, всю територію Йорданії, а, можливо, й Сирії. Це є серйозним кроком до ескалації конфлікту та залучення до нього нових держав.

"Атака на Ізраїль за кількістю ударів співмірна з одноденною атакою на Україну, яку Росія провела в середині березня. Але ми розуміємо, що тут є інші чинники. Наприклад, коли Іран запускав ракети, то вони летіли через території інших країн", - підкреслив Варченко.

Український військовий вважає, що Росія однозначно знала про підготовку та плани Ірану атакувати Ізраїль.

"Росія однозначно була в контексті попередніх переговорів та в контексті підготовки удару. Разом з іншими диктаторами Сходу вона вирішила посилити конфлікт, вкинути в його горнило ще десятки тисяч людей та поширити до рівня третьої світової війни", - зауважив експерт з питань національної безпеки.

Як у світі відреагували на обстріл Ірану по Ізраїлю - читайте за ПОСИЛАННЯМ.

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