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Чому так звана "СВО" триває досі і коли вона закінчиться: у Кремлі висловилися

Чому так звана "СВО" триває досі і коли вона закінчиться: у Кремлі висловилися

Речник Кремля Дмитро Пєсков.  / Фото: Associated Press

Божевільні у Кремлі знову розповідають росіянам байки про "СВО".

Так звана "Спеціальна військова операція" триватиме "ще трохи". Усе через те, що "Росія протистоїть НАТО".

Про це заявив речник Кремля Дмитро Пєсков. 

За словами речника Путіна, так звана "СВО" зайняла більше часу, ніж планувалося, бо починалася вона "проти київського режиму", а триває як "конфлікт за участю НАТО". 

"Ось чому це ("СВО" –  ред.) зайняло трохи більше часу і триватиме ще трохи", – сказав він. 

Раніше Пєсков заявив, що використання західних неядерних ракет Збройними силами України проти Росії може спричинити ядерну відповідь. Це передбачає оновлена ядерна доктрина РФ.

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