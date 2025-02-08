Чому ТЦК можуть подати військовозобов'язаного в розшук і як з нього знятись

Існує кілька причин, чому громадянина можуть оголосити у розшук.

В Україні триває мобілізація. У деяких випадках громадян призовного віку можуть оголосити у розшук. Йдеться про військовозобов’язаних, які тим чи іншим чином порушили правила військового обліку.

Як військовозобов’язаний може знятися з розшуку ТЦК та СП, пояснили фахівці юридичної компанії INSEININ.

Зазначається, що в розшуку можуть опинитися чоловіки, які не з’явились до ТЦК за повісткою, не стали на військовий обліку, ухиляються від проходження військово-лікарської комісії або призову на військову службу. Якщо такі порушення будуть виявлені, то працівники військкоматів їх фіксують та надсилають звернення до поліції з метою розшуку таких осіб.

Розшук та затримання проводяться з метою складання протоколу про вчинення адміністративного правопорушення. Втім, такий протокол може складатись тільки за фізичної присутності порушника у приміщенні ТЦК та СП.

Відмітку про порушення правил військового обліку знімають у ТЦК після звернення до органів поліції про відсутність підстав для затримання військовозобов’язаного. Наразі в Україні існує єдиний механізм зняття такого розшуку через складання протоколу про вчинення адміністративного правопорушення.

Зняття розшуку складається з кількох етапів:

особисте прибуття військовозобовʼязаного до районного ТЦК та СП, який подав у розшук;

складання протоколу про вчинення адміністративного правопорушення за ст.210 або 210-1 КУпА;

розгляд адміністративної справи;

винесення постанови про притягнення до адміністративної відповідальності або закриття справи;

сплата грошового штрафу або оскарження постанови до суду.

Зазвичай працівники ТЦК погоджуються прибрати відмітку про розшук після отримання квитанції про сплату грошового штрафу або набрання законної сили рішенням суду про скасування штрафу.

Фахівці наголошують, що в більшості випадків зняти розшук дистанційно не можливо. Тільки у випадку, якщо відмітка в реєстрі була проставлена випадково, а військовозобов’язаний не вчиняв порушень, працівники ТЦК погоджуються прибрати відмітку про розшук.

Нагадаємо, ми писали про те, чому ТЦК можуть подати військовозобов'язаного в розшук. Розшук ініціюється для складання протоколу про адміністративне правопорушення та накладення штрафу. Підставою є порушення статей 210 та 210-1 КУпАП.

Увага! ТЦК подали в розшук сотні тисяч українців - кому загрожують штрафи!?

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