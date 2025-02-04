Чому Трамп хоче отримати рідкісноземельні метали та чи гарантуватиме щось Україні — експерт

Угода зі США про рідкоземельні метали — найкраща гарантія безпеки для України, адже американські бази, інвестори та доходи до бюджету, а також працевлаштування для ветеранів, які захищатимуть іноземний капітал, стануть запорукою ненападу РФ.

Таку думку висловив директор Центру політичних досліджень та аналітики Віктор Таран на своїй сторінці у Facebook.

Що відомо про рідкоземельні метали України і чим вони цінні

Україна має значну кількість рідкоземельних металів, які застосовують у військовому виробництві (диспрозій, празеодим, скандій та інші лантаноїди). Ці метали є незамінними у складі потужних постійних магнітів, що використовуються у сучасних бойових системах: ракетах, авіаційних двигунах, системах ППО тощо.

Окрім України, такі родовища рідкісних металів є в надрах Китаю.

"Сьогодні Китай контролює до 70% видобутку та до 90% обробки рідкісноземельних елементів на глобальному рівні, що дає йому потужний важіль впливу як у торговельних, так і у геополітичних відносинах. США бореться з Китаєм. Бо для них саме Китай, а не росія, є головним суперником. Тож вони прагнуть зменшити свою залежність від китайського постачання через розвиток альтернативних джерел і укладання угод із країнами, які мають значні запаси цих матеріалів", — пояснює Таран.

Україна, за словами аналітика, з такими значними геологічними ресурсами може стати одним із партнерів США.

Геологічні дослідження показують, що значна частина світових рідкісноземельних металів розташована на так званому Українському щиті.

Водночас Україна не здійснювала масштабного видобутку цих рідкісноземельних елементів через відсутність технологій, війну тощо. Також слід взяти до уваги, що ці перспективні родовища розташовані у південно-західних і південних регіонах.

"Донецька, Дніпропетровська, Кіровоградська, Херсонська області — це клондайк, на якому ідентифіковано унікальні або великих масштабів рудні прояви таких елементів", — пише експерт.

Чому українські родовища — це важіль впливу на РФ

За словами експерта, якщо американські підприємці зайдуть, то Україна отримає "класичний win/win".

"Америка зможе зменшити залежність від китайських постачань, забезпечити виробництво оборонної продукції та високотехнологічних товарів, посилити геополітичну позицію США та її союзників у суперництві з Китаєм", — зазначає Таран.

Натомість Україна, на його думку, отримає "американські бази, американських інвесторів та доходи в бюджет, працевлаштування ветеранів, які із задоволенням будуть захищати тут іноземний капітал, і звісно, американських військових".

"І це стане реальними гарантіями безпеки. І повірте, це буде навіть краще, ніж війська НАТО. Росіяни ніколи не насміляться напасти на території, де стоятимуть американські підприємства під охороною американської армії", — вважає аналітик.

Нагадаємо, рідкоземельні ресурси для США стали однією зі складових пропозицій України. Президент Дональд Трамп запропонував Україні угоду: доступ Америки до рідкоземельних ресурсів в обмін на подальшу військову та економічну допомогу. Це збігається зі стратегією Києва щодо зміцнення відносин з його адміністрацією.

А чи вигідно Україні постачати до США рідкоземельні метали, вже пояснив і президент приватної "Київської школи економіки" Тимофій Милованов.

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