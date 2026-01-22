"Чому Трамп може, а ви ні": Зеленський у Давосі дорікнув Європі за бездіяльність

Президент України Володимир Зеленський / © Associated Press

Президент України Володимир Зеленський використав трибуну в Давосі не для чергових прохань, а для жорсткої критики союзників. У своїй промові він наголосив: Європа любить обговорювати далеке майбутнє, але катастрофічно уникає дій сьогодні.

Нафта, яка фінансує війну

Найгостріший момент виступу стосувався російського «тіньового флоту». Зеленський прямо порівняв підходи Євросоюзу та президента США Дональда Трампа.

«Чому президент Трамп може зупиняти танкери тіньового флоту і забирати нафту, а Європа ні?» — запитав Зеленський.

Він нагадав, що російська нафта перевозиться танкерами просто вздовж європейських узбереж. Ці гроші йдуть на виробництво зброї, яка потім загрожує самій Європі.

«Ця нафта допомагає дестабілізувати Європу. Тому російську нафту треба зупинити, конфіскувати і продавати на користь України», — наголосив президент.

Західні чіпи в російських ракетах

Окрему увагу Зеленський приділив тому, як саме Росія продовжує терор. Він відкинув виправдання про те, що у всьому винен лише Пекін.

«Росія здатна виробляти ракети лише тому, що досі існують шляхи обходу санкцій. Усі бачать, як Росія намагається заморозити українців до смерті — за температури мінус 20 градусів. Росія не змогла б будувати балістичні чи крилаті ракети без критичних компонентів з інших країн. І це не лише Китай. Дуже часто люди ховаються за виправданням, що лише Китай допомагає Росії. Так, Китай допомагає — але не тільки він», — заявив Зеленський.

Президент прямо вказав на джерела технологій для агресора.

«Росія також отримує компоненти від компаній у Європі, Сполучених Штатах та на Тайвані. Європа мовчить, Америка мовчить, а Путін продовжує робити ракети», — підкреслив він.

«Режим Гренландії» та ракети в Білорусі

Зеленський також дорікнув партнерам за втрачений час і можливості. Він згадав протести в Білорусі 2020 року, коли народ виступив проти Лукашенка, але не отримав реальної допомоги від Заходу.

«Ніхто не допоміг людям, і тепер російські ракети Орєшнік розміщені в Білорусі в межах досяжності більшості європейських столиць. Цього б не сталося, якби білоруський народ переміг у 2020 році», — заявив він.

Президент використав метафору, пов’язану з актуальними геополітичними дискусіями навколо Арктики, зазначивши, що Європа відволікається на другорядні речі.

«Ракети — це не просто прикраса, але Європа все ще залишається в режимі Гренландії. Можливо, колись хтось щось зробить. Європа нічого не каже, Америка нічого не каже, а Путін робить ракети», — резюмував Зеленський.

Де трибунал?

Окремо президент зупинився на питанні справедливості. За його словами, попри сотні зустрічей і обіцянок, Європа досі не спромоглася навіть створити фізичний офіс для майбутнього трибуналу над агресором.

«Чого бракує? Часу чи політичної волі? Занадто часто в Європі щось інше завжди є більш нагальним, ніж справедливість», — підсумував глава держави.

Нагадаємо, Зеленський дорікнув Європі щодо Гренландії і запропонував допомогу. Президент наголосив, що символічна присутність військ у Гренландії не зупинить Росію та Китай. Він сказав, як Україна могла б допомогти, якби була в НАТО.