Чому Трамп наказав відновити ядерні випробування: Венс пояснив рішення

Віцепрезидент США Джей Ді Венс / © скриншот з відео

Віцепрезидент США Джей Ді Венс підтвердив, що рішення президента Дональда Трампа про відновлення ядерних випробувань після 33-річної паузи є ключовим елементом національної безпеки, спрямованим на перевірку функціональності американського арсеналу. Венс наголосив, що цей крок необхідний для підтримання ядерного стримування.

Про це Венс розповів під час брифінгу 30 жовтня, присвяченого «шатдауну» уряду, який транслювався в ефірі Fox News.

Головна мета випробувань

Венс прокоментував рішення Трампа про відновлення ядерних випробувань після прямого запитання журналіста, яке пролунало під час пресконференції. Хоча віцепрезидент наголосив, що його головна увага зосереджена на проблемі призупинення роботи уряду, він коротко пояснив позицію адміністрації.

Венс нагадав, що США, Росія та Китай мають великі ядерні арсенали, і в цьому контексті перевірка власної зброї є критичною для національної безпеки.

«Іноді ви маєте її [ядерну зброю — ред.] випробовувати, щоб переконатися, що вона функціонує та працює належним чином… Будемо відверті, ми знаємо, що вона працює належним чином, але ви маєте постійно контролювати її з часом, і президент просто хоче переконатися, що ми це робимо», — заявив віцепрезидент.

Ядерне стримування як частина національної безпеки

Віцепрезидент підкреслив, що відновлення випробувань є важливим для забезпечення надійності арсеналу, але це не означає припинення міжнародних зусиль із запобігання поширенню ядерної зброї.

Венс зазначив, що Вашингтон продовжує працювати над обмеженням ядерної проліферації «навіть із країнами, з якими ми не маємо найкращих відносин». Проте він наголосив, що забезпечення належного функціонування американського ядерного арсеналу є критично важливою частиною національної безпеки США, і це є «частиною режиму випробувань».

Після цього коментаря, Венс відмовився відповідати на наступні запитання журналістів щодо того, чи не зробить нове тестування світ менш безпечним, і повернувся до головної теми брифінгу — «шатдауну» уряду.

Нагадаємо, Трамп доручив Пентагону випробувати ядерну зброю вперше від 1992 року. Президент США заявив, що випробування мають відбуватися «на рівній основі» з Росією та Китаєм.