Чому Трамп носить пов’язку на руці: у Білому домі дали аж два пояснення

Рука Дональда Трампа / © ClashReport

Реклама

У Білому домі назвали дві можливі причини появи на руці президента США Дональда Трампа синців, через які він змушений носити пов’язку з бинтів.

Пояснення дала прессекретарка Білого дому Керолайн Лівітт, відповідаючи на запитання журналістів, передає Clash Report.

Вона зауважила, що з цього приводу уже були відповіді і відтоді нічого не змінилося.

Реклама

«Президент буквально постійно потискає руку. Овальний кабінет схожий на Центральний вокзал. Він щодня зустрічається з більшою кількістю людей, ніж будь-хто з вас навіть знає», — описала трудові будні президента США його прессекретарка.

Також, за словами Лівітт, появу синців може викликати аспірин, який Дональд Трамп приймає щодня відповідно до медичних показів у його віці.

Раніше повідомлялося, що під час державного візиту до Великої Британії на правій руці президента США Дональда Трампа було помітно пляму, схожу на тональний крем.

Нагадаємо, нещодавно Дональд Трамп повідомив, що пройшов обстеження за допомогою МРТ. «Лікар сказав, що це найкращі результати, які він колись бачив», — прокоментував американський лідер.