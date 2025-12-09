ТСН у соціальних мережах

Чому Трамп поспішає із мирним планом — джерело пояснило дедлайн "до Різдва"

Вашингтон хоче реакції Києва на мирні пропозиції.

Трамп не висував Україні дедлайну щодо мирної угоди - джерело / © Associated Press

Трамп не висував Україні дедлайну щодо мирної угоди - джерело / © Associated Press

Команда президента США Дональда Трампа прагне оперативно отримати позицію України щодо американських пропозицій з мирного врегулювання, однак жорсткого терміну «до Різдва» не встановлено.

Про це повідомив РБК-Україна співрозмовник у владі, коментуючи матеріал Financial Times, де йшлося про бажання Трампа укласти домовленість до свят.

За словами джерела, у Вашингтоні справді розраховують на швидку офіційну відповідь Києва, і це може відбутися приблизно в період різдвяних свят, проте жодного формального дедлайну немає.

«Йдеться не про точну дату, а про те, що США хочуть розуміння української позиції якомога швидше», — пояснив співрозмовник.

Зазначимо, раніше FT писала, що спеціальний радник Трампа Стів Віткофф і зять американського президента Джаред Кушнер під час зустрічі з Володимиром Зеленським наполягали на швидкому рішенні щодо миру. Джерела видання стверджували, що Трамп хотів би бачити угоду вже до Різдва.

Водночас, як заявляв президент України, узгоджених підходів між Києвом і Вашингтоном поки немає, зокрема щодо Донбасу.

Зеленський наголошував, що США очікують від Києва компромісів у питанні територій, але Україна не передаватиме Росії жодної своєї землі, тим більше тієї, що зараз не перебуває в окупації.

