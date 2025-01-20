Чому Трамп у промові не згадав Україну: ексголова МЗС відповів

Чи потрібно шукати "зраду" у задумі президента США?

Американський президент Дональд Трамп у своїй інавгураційній промові 20 січня не згадав Україну, адже діяв за логікою очільника Сполучених Штатів — говорити виключно про свою країну.

Ексголова МЗС Павло Клімкін сказав про це під час телемарафону.

Він пояснив, що для Вашингтона війна в Україні є одночасною як проблемою, так і викликом.

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"Хтось з моїх американських друзів спеціально порахував, що Трамп 34 рази на різних мітингах сказав, що він однозначно буде над цим працювати. Це насправді питання поваги для нього. Я переживаю, що Путін в сенсі "дзюдо" буде намагатися це використовувати... Ми знаємо, що команда Трампа працює над дзвінком Путіну. Це не оначає, що Трамп піде на якісь компроміси. Він не фанат компромісів..." — пояснив Клімкін.

Колишній голова МЗС України зазначив, що 47 президент США хоче закінчити війну в Україні та показати світові, як врятував його від Третьої світової.

"Йому хочеться бути Трампом-миротворцем. Він прекрасно розуміє попит на мир, який є у світі", — додав Клімкін.

На думку експерта, Трамп точно не буде здаватися на цьому шляху, адже не може виглядати слабким. Водночас те, що американський президент не згадав у своїй промові 20 січня Україну не потрібно вважати "зрадою".

"Тут не потрібно шукати зради, логіка промови — говорити тільки про США. Трамп говорив тільки про США", — додав Клімкін.

Нагадаємо, у своїй промові новий, 47-й президент США Дональд Трамп розповів, які укази підпише насамперед.

Він також пообіцяв підкорити Марс, але не сказав жодного слова про Україну. Раніше ТСН.ua зібрав основні тези промови Трампа.

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