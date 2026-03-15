Чому Трамп відмовляється від української допомоги: Тимочко пояснив, чим це загрожує США

Президент США Дональд Трамп, відмовляючись від співпраці з Україною у сфері озброєнь, може поставити під загрозу життя американських військових. Через таку позицію американцям доведеться «зустрічати тіла своїх солдатів».

Про це заявив голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко в ефірі «Українського радіо».

Він прокоментував дискусію навколо попиту на українську зброю у світі, який активно зріс після повномасштабної війни.

Чому Трамп скептично ставиться до української зброї

За словами Тимочка, президент США та його оточення можуть мати застаріле уявлення про сучасну війну.

«Трамп і його порадники десь як застрягли у молодості, в уявах. Він навіть вчився у військовій академії, але, можливо, так і залишився на рівні розуміння процесів війни 60-70 років тому», — зазначив він.

Тимочко вважає, що відмова Вашингтона від співпраці з Україною у сфері сучасних технологій, зокрема безпілотників, може мати серйозні наслідки.

«Не дай Боже, щоб якісь американські солдати загинули від іранських дронів. Його самі демократи за це розтягнуть, не кажучи вже про населення США. Є громадяни Америки, які через пиху Трампа будуть зустрічати тіла своїх солдатів, бо він відмовився прийняти підтримку», — сказав він.

Українські дрони залишаються затребуваними

Тимочко наголосив, що попит на українські технології, зокрема у сфері безпілотників, у світі продовжує зростати.

«Ми дійсно затребувані, ми важливі. Дуже добре, що ми є суб’єктними — з нами спілкуються і домовляються», — підкреслив він.

Можливий конфлікт інтересів

Експерт також припустив, що однією з причин роздратування Трампа може бути невдала спроба отримати контроль над одним із українських підприємств, що виробляють дрони.

За його словами, хтось із близького оточення американського президента — «чи син, чи зять» — намагався отримати вплив на таку компанію, але отримав відмову.

«Тепер їм доведеться платити по собівартості товару. А великий майстер угод не зможе визнати, що зазнав невдачі», — зазначив Тимочко.

Співпраця може продовжитися без політики

Попри політичні заяви, Тимочко вважає, що американські військові структури все одно можуть продовжити співпрацю з Україною.

«Я впевнений, що американська армія і військові будуть укладати угоди з Україною поза політичною риторикою Трампа. Практичний підхід у них доволі серйозний», — підсумував він.

На його думку, роль української зброї у сучасній війні вже неможливо применшити, адже вона довела свою ефективність на полі бою.

