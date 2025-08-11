ТСН у соціальних мережах

Чому Трамп вважає, що Зеленський має поступитися територіями — заява президента США

Трамп критикує аргументи президента України щодо територіальних поступок

Чому Трамп вважає, що Зеленський має поступитися територіями — заява президента США

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп висловив невдоволення позицією українського глави Володимира Зеленського щодо обміну територіями і потребою змінювати Конституцію України.

Про це Трамп сказав 11 серпня під час брифінгу.

Дональд Трамп висловив невдоволення позицією Володимира Зеленського щодо обміну територіями.

За словами Трампа, президент України стверджує, що для будь-яких територіальних поступок у рамках мирних переговорів необхідні зміни до Конституції. Цей аргумент викликав критику з боку Трампа, який зазначив, що Зеленський «отримав погодження, щоб почати війну і вбивства», але тепер вимагає «погодження для обміну територіями».

«Я здивований, адже Зеленський сказав, що йому потрібне буде конституційне погодження — тобто він отримав погодження, щоб почати війну і вбивства, але треба погодження для обміну територіями. Тому що буде деякий обмін територіями, я знаю це від Росії і розмов з усіма, і це буде на краще для України», — сказав Трамп.

Трамп наголосив, що має «гарні стосунки» із Зеленським. Проте упустив той факт, що саме Росія здійснила повномасштабне вторгнення в Україну. Водночас американський президент зазначив, що РФ не захопила Київ 2022 року за 4 години, тому що «наступала полями».

Також 11 серпня Дональд Трамп розповів, чи повернуть окуповані території Україні.

