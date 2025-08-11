Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп висловив невдоволення позицією українського глави Володимира Зеленського щодо обміну територіями і потребою змінювати Конституцію України.

Про це Трамп сказав 11 серпня під час брифінгу.

За словами Трампа, президент України стверджує, що для будь-яких територіальних поступок у рамках мирних переговорів необхідні зміни до Конституції. Цей аргумент викликав критику з боку Трампа, який зазначив, що Зеленський «отримав погодження, щоб почати війну і вбивства», але тепер вимагає «погодження для обміну територіями».

«Я здивований, адже Зеленський сказав, що йому потрібне буде конституційне погодження — тобто він отримав погодження, щоб почати війну і вбивства, але треба погодження для обміну територіями. Тому що буде деякий обмін територіями, я знаю це від Росії і розмов з усіма, і це буде на краще для України», — сказав Трамп.

Трамп наголосив, що має «гарні стосунки» із Зеленським. Проте упустив той факт, що саме Росія здійснила повномасштабне вторгнення в Україну. Водночас американський президент зазначив, що РФ не захопила Київ 2022 року за 4 години, тому що «наступала полями».

Також 11 серпня Дональд Трамп розповів, чи повернуть окуповані території Україні.