Чому Трамп заграє з Лукашенком: експерт назвав мету президента США

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп сподівається лестощами на адресу самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка відвернути його від Росії та Китаю. Однак американський лідер недооцінює васальної залежності Мінська від Москви і економічної вигоди, яку Білорусь отримує від співпраці з Пекіном.

Про це говорив кандидат політичних наук, експерт-міжнародник Станіслав Желіховський в ефірі «24 каналу».

«Трамп сподівається, що зможе переконати Лукашенка не бути в тісній зв’язці з Росією. Насправді досягнути цього буде надто важко», — зазначив він.

За словами експерта, Білорусь має важливе значення для Кремля в контексті надання своєї території для розміщення там російських мілітаризованих систем (ракет, РЛС, авіації).

Окрім того, вважає Желіховський, Мінськ дає можливість Москві бути ближче до кордонів Європейського Союзу, країн НАТО.

Експерт зазначив, що навіть візит спецпредставника президента США Кіта Келлога до Білорусі, після якого Лукашенко звільнив деяких політв’язнів, не надто змінив ситуацію. Білоруський диктатор надалі залишається вірним союзником Путіна.

«Він продовжує виконувати роль страшили в центрі Європи. На жаль, це триватиме надалі», — сказав Желіховський.

Він також додав, що, окрім схвальних відгуків про білоруського диктатора, Трамп міг би запропонувати йому преференції в торгівельних чи енергетичних аспектах, щоб відірвати Білорусь від Росії та зменшити її співпрацю з Китаєм.

Однак режим Лукашенка, очевидно, не збирається відмовлятися від участі в ШОС (Шанхайська організація співробітництва) та розвиває тісні взаємини з Китаєм на двосторонній основі.

Поки що, на думку експерта-міжнародника, Лукашенку це економічно вигідно, хоча за відносинами цих двох країн пильно стежать з Кремля.

«Поки Москва дозволяє Мінську мати тісні відносини зі східними державами, це відбуватиметься надалі, не зважаючи на потуги Трампа», — підсумував він.

Нагадаємо, 15 серпня перед самітом з Путіним на Алясці президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову з самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком.

Невдовзі після цієї розмови американський президент улесливо назвав білоруського диктатора «потужним лідером». Також він висловив сподівання на звільнення з білоруських тюрем ще 1300 політв’язнів.

Однак Олександр Лукашенко не повівся на лестощі і заявив, що не випускатиме «бандитів».