Чому Туреччина не пропустила російські кораблі: експерт проаналізував наміри Ердогана

Туреччина не пропустила російські кораблі до Чорного моря, які чекали на дозвіл ще з лютого 2022-го. Чи справді, що президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган посприяв інтересам України?..

Подробиці для ТСН.ua проаналізував політичний експерт Дмитро Васильєв.

"В даному разі Ердоган більше зіграв на свої інтереси. Він насправді виконує декілька дуже важливих завдань: по-перше, він є гарантом зернового коридору, що було здійснено за лідерством президента України Зеленського. Ердоган хоче показати і світові, і своєму суспільству, де незабаром відбудуться вибори, а ми знаємо, що в Ердогана є певні труднощі з прийняттям в країні, що він серйозний геополітичний і регіональний лідер", - зазначив Васильєв.

За його словами, нещодавно, коли Росія отримала геополітичного "ляпаса", коли сказала, що виходить із "зернового коридору", а потім стало зрозуміло, що Росія там і не потрібна, ця країна придумала відмовку: нібито отримані гарантії від України.

"Раніше Росія вимагала гарантій від США, а тепер від України. Тобто Україна тепер стоїть над Росією. Це геополітична перемога", - сказав Дмитро Васильєв.

Другою ознакою політики Ердогана експерт назвав прагнення до підсилення Туреччини в регіональному сенсі.

"Вона хоче стати регіональним лідером і більше впливати на процеси в регіоні, в тому числі, Чорноморського. Не пропускаючи ці російські кораблі, Ердоган підсилює свою роль лідера, який впливає на Чорноморський регіон. Він відштовхується від своїх інтересів, але вони грають на інтереси України, що для нас добре", - додав експерт.

Ердоган між Росією та україною: що відомо

29 жовтня у РФ повідомили, що призупиняють дію "зернової угоди" після вибухів в окупованому Севастополі, внаслідок яких були пошкоджені кораблі Чорноморського флоту РФ.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган прокоментував заяву Росії. Він зазначив, що завдяки "зерновому коридору" з України вдалося вивезти понад 9,3 млн тонн продукції, тим самим знизивши продовольчу кризу.

Напочатку листопада Ердоган заявив, що рух суден з українськими зерновими продуктами відновлено. Перед цим він говорив з диктатором Путіним.

Відомо, що турецький лідер відіграє ключову роль у Чорноморському регіоні під час прогресування конфлікту.