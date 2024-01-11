Чому Туреччина відмовилась пропускати кораблі для України: командувач ВМС пояснив

За його словами, Україна не робила запит до Туреччини на прохід мінних тральників у Чорне море.

Туреччина не дала дозволу на прохід у Чорне море двом тральщикам, які Велика Британія безоплатно передала Україні.

Командувач Військово-Морських Сил ЗСУ віцеадмірал Олексій Неїжпапа прокоментував відмову Туреччини. Про це він розповів в інтерв’ю "Українській правді".

"Ми не подавали замовлення на прохід турецьких проток цими кораблями, тому що ми розуміємо, що за конвенцією Монтре це заборонено. Інакше, те ж саме може зробити Російська Федерація і збільшити кількість, наприклад, носіїв ракет чи десантних кораблів. Ми розуміємо це, і тому не намагалися це робити", – каже віцеадмірал.

Неїжпапа припустив, що сталося непорозуміння в інформаційному полі. Ймовірно, через те, що з Британії пливли протимінні кораблі для Румунії – точно такого ж класу, як і наші.

Водночас командувач ВМС підтвердив, що тривають перемовини щодо залучення кораблів НАТО для забезпечення безпеки цивільного судноплавства до портів України.

"І коли вони будуть реалізовані, або ні, зараз немає інформації. Я сам особисто просив про це у партнерів. Це питання політичного характеру", – підсумував Неїжпапа.

Нагадаємо, у грудні 2023 року Британія заявила, що передасть Україні два мінних тральщики. Передавання – частина морської ініціативи для України. Наша країна вже має два такі кораблі "Черкаси" та "Чернігів", але через російське вторгнення вони досі стоять у британських портах.

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