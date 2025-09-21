Чому у Кремлі "злили" інформацію про плани Путіна щодо України: Аналіз ISW

Наслідки атаки на Суми / Архівне фото

Реклама

Заяви інсайдерів Кремля, опубліковані Bloomberg, свідчать, що російський диктатор Володимир Путін досі вважає, що може перемогти у війні на виснаження проти України та Заходу. За даними видання, близькі до Кремля джерела стверджують, що Путін дійшов висновку: військова ескалація — найкращий спосіб змусити Україну до мирних переговорів на його умовах.

Про це пише Інститут вивчення війни (ISW) у своєму щоденному звіті.

«Путін, можливо, дозволив цим кремлівським джерелам поділитися своєю логікою з Bloomberg і, ймовірно, прагне використати статтю Bloomberg для експлуатації розбіжностей між європейськими та американськими офіційними особами, щоб посилити ширший російський наратив про те, що російська перемога в Україні неминуча, і створити страх в українському суспільстві напередодні зими 2025–2026 років», — наголосили аналітики ISW.

Реклама

Тиск на Захід і паніка в Україні

Аналітики вважають, що Кремль міг виступити «диригентом» або принаймні схвалити витік цієї інформації, оскільки він жорстко контролює російський інформаційний простір. За даними джерел видання, Путін вважає, ніби президент США Дональд Трамп навряд чи " робитиме багато» для посилення оборони України, а переговори на Алясці минулого місяця переконали його, що Трамп не зацікавлений у безпосередньому втручанні у війну.

Таким чином, Кремль, ймовірно, намагається посіяти розбрат між союзниками, щоб послабити коаліційну підтримку України. Окрім цього, Путін, можливо, хоче посіяти паніку в Україні напередодні зими.

Згадка джерел про продовження російських ударів по українській енергетичній інфраструктурі, майже напевно, має на меті викликати спогади про масовані удари в осінньо-зимовий період 2022-2023 років. За оцінками ISW, Кремль намагається налякати українців і спонукати їх вимагати від уряду початку переговорів щодо припинення війни до настання холодів.

Російська стратегія та її недоліки

В ISW зазначають, що Путін має намір продовжувати військову агресію проти України та в майбутньому проти НАТО. Аналітики підкреслюють, що Путін досі керується своєю давньою «теорією перемоги», яка передбачає військову поразку України шляхом нескінченного підтримання ініціативи на фронті та виснаження Заходу.

Реклама

Проте, як зазначають в ISW, ця стратегія ігнорує системні недоліки російської армії. Попри це, Путін продовжує ставити перед своїми військами завдання, що перевищують їхні можливості, щоб підтримувати наратив про здатність Росії вести нескінченну війну.

«ISW продовжує стверджувати, що російська військова перемога в Україні не є неминучою, і що Україна, Сполучені Штати та європейські держави зберігають можливість впливати на результат війни», — підсумували аналітики.

Нагадаємо, Путін не планує найближчим часом припиняти свою війну проти Заходу. Про це свідчить нещодавній запуск дронів по Польщі. Politico зазначає, що кремлівський диктатор не може відмовитися від ролі «президента війни».