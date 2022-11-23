Чому у Молдові пропало світло, якщо Україна каже, що не постачає туди електрику: пояснення "Укренерго"

"Укренерго" наголошує, що Україна не здійснює експорт електроенергії в жодну країну.

У Молдові після масованого ракетного удару РФ по Україні сталося відключення світла через стрибок частоти у спільній з нашою державою мережі.

Про це повідомляє "Укренерго".

"Наслідки ракетних атак Росії по Україні відчула Молдова. Через російські атаки відбувся стрибок частоти в нашій технічно спільній енергомережі, який спричинив втрату зв’язку Молдови з електричною мережею Європи, звідки країна отримує частку електричної енергії", - йдеться в повідомленні.

У компанії наголошують, що Україна не здійснює експорт електроенергії в жодну країну від 11 жовтня, зокрема і до Молдови.

Раніше президентка Молдови Майя Санду прокоментувала відключення світла і наголосила, що путінському режиму не можна довіряти.

Нагадаємо, що проросійські боти намагається "розхитати" області України через проблеми з енергетикою. Прем'єр Денис Шмигаль вчора запевнив, що Україна не продає електроенергію до Європи.