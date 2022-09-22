Чому у Росії мобілізують сорокарічних: Арестович розповів про новоспечених військових 40+

Радник Офісу президента Олексій Арестович прокоментував мобілізацію у РФ. За його словами, на фронт відправлятимуть здебільшого сорокарічних російських "вояків".

Про це Арестович сказав розмові з російським правозахисником Марком Фейгіним.

"Чому сорокарічних?.. Бо молодь уся змоталася. Вона більш мобільна. А сорокарічні тяжіють до законослухняності. Це їхнє марення – про відновлення СРСР", – зазначив Арестович.

Він додав, що для чоловіків, обтяжених сім'ями та дітьми, втеча від мобілізації неможлива.

"Це – не варіант. Молодь, яка не обтяжена сім'ями, може петляти, змитися до Казахстану... А сорокарічний чоловік куди змиється?.. У сорокарічних іннерція соціальна набагато більша. Їх швидше ловлять", – додав Арестович.

Нагадаємо, які наслідки для Росії матимуть повна мобілізація та погрози ядерним знищенням.

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