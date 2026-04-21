Чому у світі закінчуються презервативи і до чого тут Іран

Найбільший виробник презервативів у світі може підняти ціни на 20-30% / © УНІАН

Провідний виробник презервативів у світі, малайзійська компанія Karex Bhd, планує підвищити ціни на 20–30% через війну в Ірані і блокування Ормузької протоки.

Про це передає Reuters.

У Karex також спостерігається різке зростання попиту на презервативи, оскільки зростання вартості перевезень та затримки доставки призвели до того, що у багатьох клієнтів запаси презервативів стали меншими, ніж зазвичай.

«Ситуація дуже нестабільна, ціни зростають… У нас немає вибору, окрім як перекласти ці витрати на клієнтів», — сказав генеральний директор компанії Го Міа Кіат.

Karex виробляє понад 5 мільярдів презервативів щорічно та є постачальником провідних брендів, таких як Durex та Trojan, а також державних систем охорони здоров’я, таких як британська Національна служба охорони здоров’я, та глобальних програм допомоги, що здійснюються Організацією Об’єднаних Націй.

Виробник презервативів приєднується до зростаючого списку компаній, включаючи виробників медичних рукавичок, які готуються до вирішення проблем із ланцюгами поставок, оскільки війна в Ірані створює труднощі для постачання енергоносіїв та нафтохімічної продукції з Близького Сходу, порушуючи закупівлі сировини.

У компанії розповіли, що від початку війни в Ірані наприкінці лютого, Karex зазнала зростання витрат на все: від синтетичного каучуку та нітрилу, що використовуються у виробництві презервативів, до пакувальних матеріалів та мастил, таких як алюмінієва фольга та силіконова олія.

Наразі Karex має достатньо запасів на наступні кілька місяців і прагне збільшити виробництво, щоб задовольнити зростаючий попит, оскільки світові запаси презервативів значно скоротилися після суттєвого скорочення витрат на іноземну допомогу, зокрема Агентством США з міжнародного розвитку минулого року.

Попит на презервативи цього року зріс приблизно на 30%, а перебої з доставкою ще більше загострюють дефіцит.

Доставка вантажів Karex до таких напрямків, як Європа та Сполучені Штати, зараз займає майже два місяці, порівняно з місяцем раніше.

«Ми бачимо, що значна кількість презервативів фактично перебуває на суднах, які ще не прибули до місця призначення, але дуже потрібні», — сказав гендиректор Го Міа Кіат.

