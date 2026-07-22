Чому Україна атакує склади Wildberries у РФ: експерт назвав несподівану мету

Удар по Wildberries

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Удари України по складах великого логістичного центру Wildberries у Росії мають на меті через цивільних тиснути на вище політичне керівництво РФ, щоб домогтися припинення війни.

Таку думку висловив Іван Ступак, військовий експерт, колишній співробітник СБУ, в коментарі УНІАН.

За його словами, удари по складах Wildberries на 40% мають військову мету, а на 60% — цивільну й політичну.

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«Через Wildberries чи через їхні склади проходить величезна кількість військових товарів. Не снаряди, не ракети, а оптоволокно, оптика, броніки, медичні комплекти, ремонтні комплекти, запасні частини до дронів — тобто все те, що йде на фронт», — зауважив експерт.

Він додав, що внаслідок атаки згоріло 750 000 квадратних метрів складів, якими оперував Wildberries. Найпершими страждають російські підприємці.

«Першими від цієї вибухової хвилі страждають власники товарів, які там зберігалися. Неважливо, чи це військові товари, косметика, шуби або щось інше. Насамперед страждають власники бізнесу», — пояснив Ступак.

Другі, на його думку, від цієї вибухової хвилі потерпають власники будівель маркетплейсу.

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«Третіми від цього потерпають банки та інші фінансові установи Росії, які фінансували будівництво цих складів. Це ж не просто коробка площею 100 000 квадратних метрів, а величезна складна конструкція, де працюють люди й постійно переміщуються товари. Вона може коштувати десятки мільйонів доларів. У четверту чергу це зачіпає, звісно, Wildberries, який втрачає операційний прибуток», — підкреслив Ступак.

Удар України по Wildberries — що відомо

Нагадаємо, вночі 22 липня безпілотники вдарили по великому логістичному центру компанії Wildberries у Невинномиську Ставропольського краю та у Краснодарі. За даними місцевої влади, атака почалася близько 03:30. Після цього на складах виникла пожежа.

Росіяни ниють про великі втрати внаслідок атаки на відомий маркетплейс. Вони закликають припинити війну, але не у своєї влади, яка її розв’язала. За словами власників бізнесу, вони не отримають від компанії компенсацію за збитки.

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