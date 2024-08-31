Чому Україні недостатньо дозволу на удари по РФ ракетами Storm Shadow: у The Telegraph пояснили

Використання ракет Storm Shadow, які є на озброєнні ЗСУ, для ударів по території РФ без одночасного застосування американської зброї може бути "не дуже корисним".

Про це пише The Telegraph.

Видання зазначає, що ракета Storm Shadow – це по суті невеликий дозвуковий реактивний літак-робот з боєголовкою, який на час своєї появи у 80-х роках минулого століття був складною для збивання зброєю. Але за чотири десятки років ситуація змінилася і тепер системи ППО навчилися збивати ці ракети. Саме тому запуск цих ракет зазвичай здійснюється "у компанії" американських ракет HARM і MALD, щоб збільшити шанси Storm Shadow дістатися своєї цілі й успішно вразити її.

"HARM або підривають російські оборонні радари, або змушують їх вимикатися, щоб вижити. MALD гарантують, що всі радари, які працюють, будуть мати екрани, заповнені точками, і росіяни не знатимуть, які з них є Storm Shadows", – пояснює видання.

При цьому використання БпЛА разом зі Storm Shadows не допоможе, адже дрони мають занадто низьку швидкість, щоб імітувати літак чи ракету.

"І HARM, і MALD зроблено у США, і саме тому всі очі звернені на Вашингтон. Великобританія і Франція можуть давати дозвіл на удари Storm Shadow по території Росії стільки, скільки їм хочеться, але, якщо США не дозволять використовувати свої ракети HARM і MALD, українці, ймовірно, просто витрачатимуть цінну зброю даремно", – зауважили автори статті.

Крім того, Київ сподівається отримати дозвіл США не тільки на застосування HARM і MALD, а й на далекобійні ракети ATACMS, якими до цього часу були успішно уражені важливі цілі на території окупованого Кримського півострова.

Нагадаємо, Велика Британія підтримує використання Україною ракет Storm Shadow для ударів по території Росії, але не буде публічно закликати до цього через побоювання викликати конфлікт із США.

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