Чому українські біженці все частіше переїжджають з Польщі до Німеччини: експерти назвали причини

Кількість українців у Німеччині за час війни зросла майже на мільйон осіб.

Багато біженців з України почали мігрувати з Польщі до Німеччини. Експерти наголошують, що це пов'язано з кращою роботою та заробітними платами.

Про це йдеться у дослідженні, яке в серпні 2023 року провели Міграційна платформа EWL і Центр Східноєвропейських студій Варшавського університету, повідомляє "Медіацентр Україна".

В Німеччині до початку війни проживало 150 тисяч українців, зараз там мешкає 1,1 млн громадян України. Експерти зазначають, що причиною переїздів є наявність родичів чи друзів, більші виплати, краща соціальна підтримка та можливість знайти високооплачувану роботу.

Речниця Міграційної платформи EWL Маргарита Ситник повідомила, що до Німеччини переїхали майже 59% тих українських біженців, хто в Польщі не працював і не знаходив роботу. І, за її словами, в Німеччині вже кожен третій має таку роботу.

"Тобто робота є важливою для українців, які живуть у Німеччині. І ці українці не тільки користуються соціальними виплатами, які Німеччина надає українцям, як і громадянам Німеччини, але робота є важливим фактором для українців. Але й кожен третій українець, який зараз живе в Німеччині, готовий залишитися, якщо буде продовження або соціальних виплат, або буде допомога держави в забезпеченні житла, можливість возз’єднання з родиною, а також влаштування особистого життя", - каже Маргарита Ситник.

Нагадаємо, як Німеччина спокушає українців покидати Польщу.

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