Чому в день теракту в “Крокус Сіті Хол” Путін був у траурному костюмі: прокол роспропаганди

Якщо вірити пропагандистам, російський президент від вечора п’ятниці до обідньої пори суботи не знімав чорного костюма та чорної краватки.

Російська пропаганда перестаралася із демонстрацією образу президента РФ Володимира Путіна як “турботливого батька усіх росіян”, публікуючи відео, яке начебто було зроблене в перші хвилини після терористичного нападу на концертний комплекс “Крокус Сіті Хол” під Москвою.

На відео, яке поширив у своєму Telegram-каналі пропагандист з державного російського медіа-холдингу ВДТРК Павло Зарубін, Путін начебто з перших хвилин теракту увечері 22 березня перебуває у своєму робочому кабінеті і “тримає руку на пульсі подій”.

При цьому господар Кремля одягнутий у чорний костюм та має такого ж чорного кольору краватку.

Путін у своєму кабінеті в Кремлі в "перші хвилини" після теракту 22 березня / Фото: скриншот з відео

Саме у такому одязі Путін з’явиться на відео, коли промовлятиме своє звернення до росіян у суботу, 23 березня, через 17 годин після “перших хвилин” теракту.

Путін під час звернення до росіян стосовно теракту 23 березня / Фото: скриншот з відео

Звичайно, можна напружити фантазію та припустити, що російський диктатор від вечора п’ятниці до обідньої пори суботи не знімав цього траурного костюма і трудився цілу ніч, не маючи часу на перевдягання.

Але ймовірнішою видається версія про те, що і “перші хвилини” після теракту, і звернення до росіян записувалися одночасно.

Принаймні у п’ятницю, 22 березня, під час проведення наради з членами ради безпеки РФ на улюблену господарем Кремля тему “неонацистів”, як свідчить відео російських пропагандистів, Володимир Путін був у костюмі сіро-синього відтінку та зі строкатою краваткою.

Путін під час наради 22 березня / Фото: скриншот з відео

Хіба би увечері того ж дня, "передчуваючи" щось недобре, російський президент раптом вирішив вдягнутися в траур. Але це вже наводить на зовсім інші роздуми про організатора теракту.

Нагадаємо увечері 22 березня у залі "Крокус Сіті Холл" у Підмосков'ї сталася стрілянина під час концерту гурту "Пікнік". У будівлі також пролунав вибух, після цього почалася пожежа.

Невдовзі російська влада повідомила про затримання терористів, яке нібито відбулося біля кордону з Україною. У ФСБ РФ стверджують, що вони мали "відповідні контакти на українській стороні".

Водночас посол Білорусі у Росії Дмитро Крутой повідомив, що після теракту в концертному залі "Крокус Сіті Хол" під Москвою білоруські спецслужби допомагали російським силовикам завадити терористам втекти через кордон з Білоруссю.

Нагадаємо, у суботу, 23 березня, угруповання джихадистів "Ісламська держава" (ІД) оприлюднило заяву з подробицями про напад на концертний зал “Крокус Сіті Холл” на околиці Москви. Теракт пояснюють війною між "Ісламською державою" та "країнами, які борються з ісламом".

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