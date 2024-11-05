Чому Південна Корея не надає летальну зброю Україні, хоча підтримує її – посол 

Більшість громадян Південної Кореї підтримує Україну, але набагато менше корейців виступають за надання летальної зброї, адже бояться ескалації у відносинах з КНДР та РФ і відповідних безпекових загроз для своєї країни.

Про це сказав посол України в Південній Кореї Дмитро Пономаренко в інтерв’ю "Главкому".

"Переважна більшість корейського суспільства підтримувала і підтримує Україну в нашій боротьбі проти російської агресії. Водночас, набагато менша кількість південних корейців виступають за надання Україні летальної зброї, побоюючись ескалації у відносинах з КНДР та РФ і відповідних безпекових загроз для своєї країни. Це цілком зрозуміло, адже наявність під боком непередбачуваного диктатора із ядерною зброєю та ще і в стратегічному альянсі із міжнародно визнаним агресором – це те, що природньо викликає як мінімум занепокоєння", – сказав Дмитро Пономаренко.

Що може змінити ситуацію в Південній Кореї

Водночас, за словами посла, думка щодо надання летальної зброї Україні в Південній Кореї швидко змінюється. Поштовхом стало направлення північнокорейських підрозділів до Росії з метою участі у війні з Україною.

"Зараз Південна Корея перетворюється зі стороннього спостерігача на зацікавлену або навіть потенційно вразливу сторону. Бойовий досвід в реальних умовах війни, отриманий північнокорейськими військовими, становитиме серйозну загрозу вже для самої Південної Кореї. Думаю, ставлення суспільства, а відповідно і політикуму, безпосередньо керівництва країни, буде швидко змінюватись, але поки що зарано робити упевнені прогнози", – сказав він.

Посол також звернув увагу на законодавчі обмеження у Республіці Корея. Там діє законодавча норма, згідно з якою офіційний Сеул не може постачати зброю країнам, що перебувають у стані війни.

"Враховуючи це, у своїй роботі з офіційним Сеулом ми пропонуємо поетапний підхід до цього питання. Наприклад, спочатку сконцентруватися на отриманні систем оборонного типу і класу: засобів ППО, радарів, систем РЕБ тощо. Я вважаю, що захист нашого мирного населення, яке щоденно страждає від дронно-ракетних ударів Росії, це не про постачання зброї як такої, це про справедливу і вкрай необхідну гуманітарну допомогу у забезпеченні безпечного життя для людей в Україні", – пояснив він.

Нагадаємо, КНДР випустила декілька балістичних ракет малої дальності в бік Східного моря перед виборами в США.

Тим часом в Сполучених Штатах триває голосування за наступного президента. На цю посаду претендують віцепрезидентка США Камала Гарріс та експрезидент Дональд Трамп.

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