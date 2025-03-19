Чому в Японії часто немає четвертого поверху: відповідь вас здивує

У японській культурі числа 4 і 9 мають негативні асоціації, оскільки вони пов'язуються з поняттями смерті та страждання.

Перебуваючи в Японії, туристи часто дивуються, що в багатьох будівлях немає четвертого поверху. Річ у тім, що японці вважають число 4 нещасливим через його вимову.

Про це розповіли користувачі платформи Quora.

Число 4 (死, "ші") звучить подібно до слова, що означає смерть. Через це в Японії часто уникають використання цієї цифри в номерах палат в лікарнях, автомобільних номерах і навіть на поверхах будівель, де замість четвертого поверху може бути позначення "3A" або ж використовують букву "F", що має походження від англійського слова "fourth". В деяких будинках після 3-го поверху йде одразу 5-й поверх. Також відомо, що деякі авіакомпанії навіть не включають цю цифру в нумерацію сидінь у літаках.

Число 9 (苦, "ку") асоціюється зі стражданням, оскільки вимова цього числа нагадує слово, що означає біль чи страждання. Так само, як і з числом 4, число 9 намагаються уникати в певних ситуаціях, особливо в медичних установах. Зокрема, іноді номер поверху можуть замінити на 9А або 11.

Незважаючи на те, що сучасне покоління японців може сприймати ці забобони як старомодні, більшість однаково зберігає повагу до традицій, уникаючи використання цифри 4.

Нагадаємо, тата звинуватили у вбивстві після того, як його п'ятирічний син на велосипеді збив пенсіонерку.

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