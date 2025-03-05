“Чому я мав захищати Україну?”: Лукашенко зробив чергову скандальну заяву

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що не знав про плани Росії щодо повномасштабного вторгнення в Україну, але навіть якби знав – не став би допомагати Києву.

Про це він сказав в інтерв’ю американському блогеру Маріо Науфалу, передає Telegram-канал “Пул Первого”.

За словами Лукашенка, напередодні війни Україна та Білорусь нібито перебували у стані економічної війни. Він звинуватив Київ у тому, що той першим запровадив санкції, закрив кордони та буцімто арештував товарні вагони.

“Чому я мав захищати Україну? Вона пішла на ескалацію з Білоруссю раніше, ніж американці та весь Захід. Тому нам немає в чому дорікати. Але попри це, ми виступили за мир”, – сказав він.

Лукашенко додав, що телефонував Володимиру Зеленському у перші дні війни та попереджав, що коли у США зміниться влада, Україна залишиться без підтримки.

Нагадаємо, нещодавно Лукашенко заявив, що він готовий організувати у Мінську зустріч для проведення переговорів між президентами України Володимиром Зеленським та США Дональдом Трампом, а також російським диктатором Путіним.

Читайте також: