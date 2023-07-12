Чому японці погано не пахнуть у спеку, навіть після довгого робочого дня

Чому японці не пахнуть потом, не люблять парфуми та не їдять багато м'яса

Японці дуже вимогливі до запахів, точніше до їх наявності. В Японії не заведено використовувати яскраві та насичені парфуми. Через високу щільність населення та особливості культури тут віддають перевагу чистоті та свіжості. В Японії навіть є спеціальний термін, англійською це "smell harassment", який перекладається як "домагання запахом". Навіть, якщо аромат приємний, якщо його дуже багато, це вже сприймається як щось непристойне. Не кажучи вже про запах поту чи ще якийсь неприємний запах тіла.

Чому японці погано не пахнуть

Чистота та гігієна

Гігієна є культом у як у японських чолові віків, так і жінок, вони дуже ретельно миються.

Жінки, зазвичай приймають одночасно душ та ванну. Як це виглядає? Спочатку японки милом, за допомогою гелю, пінки, шампуні миються у душі. Після цього приймають ванну з солями та ефірними оліями, а потім обполіскують тіло чистою водою у душі.

Чому японці погано не пахнуть

Чистять зуби та полощуть рот після кожного прийому їжі

По перше, японці чистять зуби після кожного прийому їжі. Навіть , якщо вони снідають чи обідають у громадському місці, вони обов'язково зайдуть у санвузол, щоб почистити зуби, яку завжди носять з собою.

Крім того, коли японці приходять з вулиці додому, вони не лише миють руки, а й обполіскують рот спеціальним засобом, що освіжає.

Для боротьби із запахами використовують також різноманітні спреї та льодяники. А якщо японець сумнівається, чи не поганий запах з рота, він може скористатися спеціальним приладом.

Прилад для визначення поганого запаху з рота

Дієта без м'яса

За словами самих японців, найголовніший секрет приємного запаху їхнього тіла — їхній раціон.

Неприємний запах поту - наслідок споживання білка, який розкладаючись, його і виділяє. А японці їдять мало м'яса, набагато менше, аніж європейці. Мало їдять японці й молочних продуктів, у більшості населення цієї країни немає толерантності до лактози.

Японці практично не смажать їжу, тому практично не споживають рафіновані жири, готуючи все на пару.

Основний раціон японців складається з риби, рису, свіжих овочів, фруктів та водорості.

Крім дотримання чистоти та здорового раціону японці користуються зовнішніми, додатковими засобами для свіжості.

Спеціальна спідня білизна

Японці носять спідню білизну, яка на 95% поглинає аромати. Така білизна не лише захищає від поганих запахів, вона ще й зберігає свою функціональність навіть після 100 прань.

Крім того, у японців популярні ароматизовані кондиціонери для білизни. Хоча японці не користуються духами, але кондиціонерами - обов'язково. Вони вважають, що кондиціонери мають натуральні запахи, на відміну від запахів парфуму.

Особливі дезодоранти

Дезодоранти, якими користуються японці, зроблені на технології стерилізації, знищують запахи поту та використовуються не лише для пахв, але і для ступнів.

Запах волосся

Спеціальні спреї для волосся, якими користуються японці, діють так само як ненав'язливі ароматизатори. Якщо ми не вийдемо з квартири без «пшиків» парфуму, то японки не можуть обійтися без спрею для волосся. І волосся японки ніби духами й не пахне, але чимось приємним і свіжим віє.

Чоловіки використовують спеціальні спреї для шкіри голови та вух. У складі спрею для шкіри голови інгредієнти, які поглинають піт та шкірний жир, спеціальні спреї призначені для шкіри за вухами, що підсушують, знезаражують і дезодорують цю область.

Парфуми, які приймають всередину

Японці не наносять парфуми на тіло та одяг, вони вживають його всередину у вигляді пігулок, як харчові добавки. Ароматичні олії, виділяючись через пори, і надають тілу ненав'язливого аромату. Вважається, що такий продукт нешкідливий.

"Їстивні" парфуми

Читайте також: