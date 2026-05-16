Чому Європа має почати розмову з РФ та яка роль у цьому США: Стубб пояснив

Час для відновлення діалогу між країнами Європи та Росією наближається. Наразі позиція України є сильною, а Москва перебуває у слабкій позиції, що створює умови для перших дипломатичних кроків.

Про це президент Фінляндії Александер Стубб заявив в інтерв’ю виданню LRT.

За словами фінського лідера, існують два фундаментальні фактори, які змушують європейські столиці замислитися над майбутніми контактами з Кремлем. Перший фактор полягає в очевидній зміні балансу сил на полі бою.

«Є дві причини, чому, на мій погляд, наближається час початку такого діалогу в Європі. По-перше, позиція України зараз сильна, а позиція Росії — слабка. Можна сказати, Україна значною мірою виграє цю війну, і Росія мала б бути зацікавена почати діалог», — пояснив Стубб.

Другою, не менш важливою причиною, Стубб називає суто прагматичний «європейський інтерес». На його переконання, повне ігнорування процесів може обернутися проти самої Європи.

«Якщо ти не сидиш за столом, тебе з’їдять на цьому столі. Тому краще підтримувати якийсь діалог. Хто його буде вести і на яких умовах — поки зарано говорити», — наголосив політик.

Відповідаючи на запитання журналістів щодо готовності та єдності європейської спільноти до такого серйозного виклику, Стубб запевнив, що внутрішні розбіжності всередині блоку фактично нівельовані.

«Чесно кажучи, я не бачив Європейський Союз більш єдиним, ніж зараз. Ми були єдині під час COVID-19, ми були єдині після початку війни Росії проти України, разом підтримували Україну, за винятком деяких розбіжностей, наприклад, Віктора Орбана в Угорщині. Зараз ця проблема зникла, тому ми можемо допомагати Україні», — констатував президент Фінляндії.

Водночас він додав, що під час майбутніх контактів з агресором не обов’язково мати одного спікера від усього континенту. Головне — наявність уповноваженої групи лідерів для розв’язання практичних питань.

«Неможливо, щоб одна людина говорила від імені всіх, але важливо, що є одна, дві, три чи кілька людей, які можуть обговорювати з Росією практичні деталі шляху до миру», — зазначив Стубб.

Наостанок фінський президент зауважив, що першочерговим завданням на цьому шляху має стати досягнення стійкого припинення вогню, оскільки наразі Вашингтон змушений відволікатися на інші гарячі точки планети.

«Я вважаю, передусім треба добиватися перемир’я. Зараз про це не говорять. Були короткі перемир’я на кілька днів, але, можливо, європейчі могли б допомогти американцям у цьому питанні. Зараз США приділяють більше уваги Ірану», — підсумував Стубб.

Нагадаємо, у Кремлі звинуватили ЄС в «участі у війні» та побідкалися про відсутність європейських посередників.

До слова, помічник президента РФ Юрій Ушаков заявив про очікуване продовження контактів зі США щодо війни в Україні, зокрема нові візити до Москви спецпредставника американського президента Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера. Ушаков також підкреслив, що Кремль надалі вимагає виведення ЗСУ з Донбасу, називаючи це обов’язковою умовою, без якої прогрес у переговорах неможливий навіть після численних раундів консультацій.

Також, президент США Дональд Трамп спростував інформацію про наявність будь-яких домовленостей із Путіним щодо передавання всього Донбасу під контроль Росії.

