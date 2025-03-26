Чому Європа не хоче відправляти миротворців до України: названо головні причини — Reuters

У ЄС дедалі більше вагаються щодо місії тисяч військових в Україні.

У Європі шукають альтернативи відправленню миротворців до України, адже наражаються на політичні та матеріально-технічні обмеження, а також на перспективу протидії Росії та США.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на власні джерела.

Поки Велика Британія і Франція опрацьовували план відправлення тисяч своїх військових до України для забезпечення майбутнього припинення вогню, європейські дипломати дедалі більше схиляються до думки, що потрібно зробити крок назад.

"Вони роблять крок назад щодо своїх наземних військ в Україні і намагаються переорієнтувати дії", — сказав європейський дипломат.

Ще один співрозмовник Reuters стверджує, що нині ідею з відправленням військ вважають "не дуже привабливою".

За словами джерел агентства, в Європі шукають альтернативу місії миротворців через декілька причин:

політичні та матеріально-технічні обмеження Європи,

перспектива протидії Росії та США.

Як зазначили анонімні посадовці, обговорення на саміті "коаліції охочих" в Парижі 27 березня будуть зосереджені на низці питань. Зокрема, йтиметься про військове посилення України для стримування майбутніх атак, способи контролювати припинення вогню у морі та атак на енергетичну інфраструктуру.

Нагадаємо, президент Фінляндії Олександр Стубб заявив, що не відправлятиме свої війська до України для спостереження за початковим припиненням вогню. Це може статися після досягнення миру.