Зеленський - про країни ЄС, які блокують шостий пакет санкцій проти РФ:"Чому їм досі дозволено мати стільки могутності?"

Зеленський - про країни ЄС, які блокують шостий пакет санкцій проти РФ:"Чому їм досі дозволено мати стільки могутності?"

Президент України Володимир Зеленський висловив невдоволення, що через деякі країни Євросоюз уже декілька тижнів не може запровадити проти Росії шостий санкцій пакет.

Глава держави наголосив, що Кремль отримує від європейців майже по мільярду євро на день за постачання енергоресурсів.

Про це український президент розповів у традиційному відеозверненні у ніч проти 27 травня.

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"Ось просто погляньте на ситуацію зараз. Скільки вже тижнів Європейський Союз намагається узгодити шостий пакет санкцій проти Росії. Поки вона отримує від європейців майже по мільярду євро на день за постачання енергоресурсів. Звичайно, я вдячний нашим друзям, які просувають нові санкції. Але звідки взялося стільки могутності в тих, хто блокує шостий пакет? Чому їм досі дозволено мати стільки могутності, зокрема й у внутрішньоєвропейських процедурах? Скільки вже тижнів світ не наважується заблокувати російську банківську систему – усі банки без винятку, щоб позбавити агресора змоги фінансувати не тільки війну проти нас, а й політику створення розколів і криз повсюди у світі", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін влаштував істерику "світовим жандармам" через замороження активів. Коментуючи заморожування активів РФ західними країнами, голова Кремля заявив, що крадіжка чужого ніколи до добра не доводила, особливо тих, хто це робить.

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