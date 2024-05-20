Чому загибель президента Ірану - це удар по Росії та Путіну: аналітик пояснив важливі деталі

Загибель президента Ірану - це удар по Росії та диктатору Путіну. Ібрагім Раїсі був лідером клану, що орієнтувався на особливі взаємини із РФ, був прихильником розвитку саме ірансько-російського співробітництва.

Про це повідомив політичний аналітик, публіцист Віталій Портников.

“Ібрагім Раїсі не є першою постаттю у керівництві Ісламської республіки Іран. Теократія у цій країні сформована таким чином, що всі принципові рішення ухвалює національний лідер аятолла Хаменеї, який є спадкоємцем засновника цього чудернацького режиму аятолли Хомейні. Однак разом із цим варто нагадати, що президент Ібрагім Раїсі вважався одним з реальних кандидатів на місце цього верховного лідера”, - розповів Віталій Портников.

Він також додав, що Ібрагім Раїсі був лідером клану, що орієнтувався на особливі взаємини із РФ, був прихильником розвитку саме ірансько-російського співробітництва, в той час, як багато хто з інших представників теократичного керівництва Ірану наполягав на балансі між Росією, Заходом і іншими країнами.

“Саме Ібрагім Раїсі був тим президентом, який переконував верховного лідера у необхідності постачання зброї до Росії, щоб використати Україну як полігон для Ірану. Таким чином, коли ми з ми бачимо іранські "шахеди" над власними головами чи їхні аналоги, ми маємо пам'ятати внесок Ібрагіма Раїсі в постачання цього озброєння режиму Володимира Путіна. Також варто сказати, що сам Путін прекрасно усвідомлював значення Раїсі для співробітництва між двома тоталітарними державами. В ніч, коли очікували на те, що відбувається із гелікоптером іранського президента, Путін зібрав у Кремлі спеціальну нараду за участю міністра оборони Андрія Бєлоусова, секретаря Ради безпеки РФ Сергія Шойгу, представників російських спецслужб і відповідних відомств, і запросив на цю зустріч посла Ірану в Москві. Настільки російський президент був занепокоєний втратою лобіста власних інтересів у Тегерані”, - зазначив Портников.

Окремо він підкреслив, що загибель Ібрагіма Раїсі - це удар по позиціях Володимира Путіна.

Нагадаємо, що спікер президента Росії Дмитро Пєсков повідомив, що Іран не покликав РФ на прощання з президентом Ібрагімом Раїсі, який загинув у авіакатастрофі.

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