Чому загинув легендарний "кит-шпигун": у Норвегії встановили причину смерті

Зоозахисні організації повідомили поліцію про свої підозри, що легендарний "кит-шпигун", який п'ять років тому втік з Росії та оселився біля берегів Норвегії, став жертвою людського злочину. За дорученням Норвезького директорату рибного господарства Ветеринарний інститут провів розтин тіла Хвалдимира і передав його результати правоохоронцям.

Про це повідомив Сьор-Західний поліцейський округ Норвегії

"Дослідження Ветеринарного інституту ускладнювалося тим, що внутрішні органи кита вже почали розкладатися. За висновком у звіті, ймовірною причиною смерті білухи є бактеріальна інфекція, можливо, в результаті рани в роті від застряглої палиці", – йдеться у повідомленні поліції.

Фахівці Ветеринарного інституту зазначили, що рана в роті також могла ускладнити Хвалдимиру процес харчування, що збільшило ризик зараження та могло підірвати його сили та імунітет. За словами Амунда Пріде Ревгейма, керівника відділу Північного моря та навколишнього середовища в поліцейському окрузі Сьор-Вест, під час розтину не було виявлено ознак того, що кит був застрелений.

У звіті також зазначається, що рвані рани на шкірі білухи, які були виявлені в області задньої частини грудної порожнини, живота, одного переднього кривошипа і на хвостовому плавнику, були поверхневими та ймовірно спричинені птахами. Слідів вогнепальних поранень розтин не виявив, тому поліція не буде розпочинати розслідування смерті кита.

Нагадаємо, кита-білуху, якого норвежці прозвали Хвалдимир, знайшли мертвим біля норвезького порту Рісавіка у суботу, 31 серпня. Білий кит понад п'ять років жив біля берегів Норвегії і став місцевою легендою "з темним минулим".

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