Чому загорівся російський корабель "Адмірал Левченко": капітан запасу ВМС назвав причини

Судно побудували ще за радянських часів, а двигуни для цього корабля виготовлялись в Миколаєві. Проте після запровадження санкцій проти РФ 2014 року, Україна припинила обслуговування та продаж двигунів.

На російському великому протичовновому кораблі "Адмірал Левченко", що стояв в Баренцевому морі, виникла пожежа, про що повідомляв начальник центру стратегічних комунікацій Сил оборони Півдня Дмитро Плетенчук 10 червня. Пожежа була потужною, адже "Адміралі Левченко" – це великий протичовновий корабель проєкту 1155. Його побудували та здали ще радянському флоту у 1988 році. Це доволі великий корабель, водотоннажність якого становить 7 тисяч тонн.

Капітан запасу ВМС України Андрій Риженко сказав про це "24 Каналу".

"Адмірал Левченко" довжиною 163 метри. Це означає, що він набагато більше, ніж фрегат, якщо порівнювати з тими кораблями, які має Україна. Це корабель океанської зони, основне призначення якого – пошук і знищення підводних човнів противника. На ньому розташовані пускові установки по чотири ракети – це протичовнові ракетні системи. До кожної ракети знизу приєднана торпеда, яка в певній точці від'єднується та влучає в підводний човен", – розповів експерт.

За словами військового, в кормовій частині біля вертолітного майданчика є система проти ППО. Для 1980-1990-х це був дуже "просунутий" комплекс "Кинджал".

Відомо, що останній ремонт на кораблі здійснювали 2021 року. Під час цих робіт на кораблі мали замінити газотурбінні маршові двигуни, охолоджувальні установки, а також запірну арматуру. Крім того, ремонту та модернізації підлягала бортова електроніка та протипожежне обладнання.

Корабель був побудований у Санкт-Петербурзі, але головні двигуни – газові турбіни – виготовлялись в Миколаєві. На "Адміралі Левченко" встановлені чотири турбіни по 20 тисяч кінських сил. Саме вони забезпечують кораблю необхідний хід.

"Певні технічні роботи з обслуговування цих газових турбін особливо важливо проводити з періодичністю раз на рік. Якщо їх не проводити, то можуть дійсно виникнути різні несправності. Наприклад, несправність системи подачі пального в газову турбіну. Це може трапитись через виснаження матеріалів, і це спричинить велику пожежу", – пояснив експерт.

Газова турбіна – це конструкція, яка виглядає як двоповерховий будинок, тому, на думку капітана запасу ВМС України, пожежа могла виникнути дуже серйозна, яку вкрай складно приборкати, тож вона, ймовірно, спричинила суттєві наслідки.

"Постраждати може не тільки техніка, але й екіпаж. Оскільки на кораблі багато пального, яке поступає під тиском, і виникає велика температура горіння. Тому імовірно на кораблі під час пожежі вигоріло декілька відсіків", – зауважив Андрій Риженко.

Нагадаємо, начальник центру стратегічних комунікацій Сил оборони Півдня Дмитро Плетенчук повідомляв також, що екіпажу на кораблі мало бути до декількох сотень.

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