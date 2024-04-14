Чому Захід допомагає Ізраїлю збиває ракети з Ірану і не допомагає Україні: відповідь дипломата

Захід міг би допомогти й Україні у відбитті повітряних атак Росії, як допоміг Ізраїлю відбити атаку Ірану, однак не робить цього через страх.

Таку думку висловив екс-міністр закордонних справ України, керівник Центру дослідження Росії Володимир Огризко, передає "Еспресо".

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"Ми читаємо повідомлення наших Протиповітряних сил, коли лише в Мурманській області піднялися стратегічні бомбардувальники й нам кажуть, що через 3 години вони вийдуть в зону пусків, а від того ще відрахуйте годину і ракети будуть у нас. Тобто зараз сховати щось практично неможливо, а тим більше коли Ізраїль попередили американці й британці, й всі інші їхні західні союзники, що іде підготовка. Знову ж таки, це ж не з рогатки стрільнути, вибачте, й влучити в горобця, такі речі сховати вже неможливо – це спеціальна операція з підготовки такого пуску, а якщо йдеться про 200 ракет чи БПЛА, то це видно як на долоні", – каже ексміністр.

Огризко нагадав, що США, Британія та Франція разом відбивали атаки Ірану на Ізраїль.

"Я відразу поставив собі запитання: слухайте, так може разом будемо відбивати російські дрони чи російські ракети? Та ні. Чому? Бо це ж російські, вони ж виявляється особливі й такі, що по них нам стріляти не можна, українці ви ж там якось вже викручуйтесь – зможете не зможете, то така річ, а от ми не можемо, знову ж таки, бо боїмося", – розмірковує дипломат.

На його думку, Захід міг би зараз розібратися з одним із ланцюгів "вісі зла": Москва - Пекін - Пхеньян - Тегеран.

"Можна було б спокійно і доволі ефективно позбавити Іран будь-яких шансів на володіння ядерною зброєю, але це саме "але" говорить про те, що і США, і Захід в цілому цього робити не хоче. Чому? - бо боїться, і це слово сьогодні є визначальним для Західної політики що стосовно нас, що стосовно Ізраїлю, що стосовно скоріш за все і Тайваню. Тому така історія, що нас не захищають", – підсумував експерт.

Нагадаємо, що Іран здійснив пряму повітряну атаку на Ізраїль, запустивши крилаті та балістичні ракети, а також безпілотники по території Ізраїлю. Іран запустив по Ізраїлю понад 300 ракет і БПЛА, проте 99% повітряних об'єктів противника вдалося перехопити.

ТСН.ua зібрав все, що відомо про атаку.

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