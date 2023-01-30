Чому Захід перейшов усі "червоні лінії": Піонтковський про мету США в російсько-українській війні

Політолог Андрій Піонтковський, який перебуває у Вашингтоні, зазначив, що Захід перейшов усі "червоні лінії" і різко вирішив дати Україні практично все. Також він пролив світло на внутрішню політику в адміністрації президента США.

Про це йшлося в інтерв'ю УНІАН.

"На запитання, в чому цілі США в російсько-українській війні, в адміністрації було дві відповіді. Одна з них – перемога України. Коли держсекретар Блінкен і міністр оборони Остін були ще 25 квітня в Києві, Остін заявив: перемога України, повне відновлення її територіальної цілісності й ослаблення Росії до такого ступеня, щоб вона більше ніколи не могла повторити таке. Але був і залишається інший високопоставлений чиновник – помічник Байдена з національної безпеки Джейк Салліван, який на це запитання відповідав інакше, що мета – не допустити поразки України. Здавалося б, близькі формулювання, але по суті вони дуже різні", – зазначив політолог.

За його словами, всі рішення про пакети військової допомоги для України супроводжувалися великою внутрішньою дискусією.

"Ми ж пам'ятаємо всю цю історію. Її прекрасно відновила журналістка, яка поставила Байдену запитання на спільній конференції із Зеленським у Білому домі про постачання зброї: спочатку в Америці говорили, що в жодному разі не можна передавати Україні Javelin, оскільки це спровокує Путіна, потім – що не можна передавати гаубиці, HIMARS, Patriot і, врешті-решт, їх передають, як же далі буде з танками, з ATACMS? Байден був дуже збентежений цим запитанням, і видно було, що він сам вже обтяжувався цими "червоними лініями", які Штати наручниками самі на себе накладали в питанні допомоги", – зазначив експерт.

За словами політолога, Захід вирішив, що має перемогти Україна. Особливо підтримка різко зросла від 10 жовтня, коли почалася кампанія зі знищення української інфраструктури.

Фестивалем солідарності з Україною був і останній Давоський форум.

Також читайте Давоський форум та «Рамштайн-2»: Зеленський розповів про плани на тиждень

І річ не лише в симпатії до України, Захід нарешті зрозумів, що відбувається.

"Про це сказав Столтенберг, якого ми так довго і справедливо критикували в листопаді-грудні 2021-го перед початком вторгнення. Тоді він щоразу починав свої виступи з перерахування, що НАТО не робитиме. Це заохочувало Путіна. Зараз же він дуже чітко сформулював нове розуміння ситуації Заходом. Відповідаючи на закиди, що доводиться витрачати багато грошей на допомогу Україні, Столтенберг сказав: "Так, ми сплачуємо грошима, а українці сплачують кров'ю. І якщо вони не встоять, нам доведеться платити кров'ю", – нагадав політолог.

На думку Піонтковського, знадобився цілий рік війни, щоб Захід зрозумів, що в Україні вирішується доля світу. Українська армія захищає Захід від вторгнення російської орди.

Політолог також заспокоїв щодо появи більшості республіканців у Палаті представників і очікування зниження підтримки України.

Також читайте Передавання Україні винищувачів F-16: політичний оглядач США назвав два ключові фактори щодо ухвалення рішення

"Так, там є приблизно 30-40 трампістських мерзотників, які відверто ненавидять Україну. Трамп же після останньої допомоги сказав, що Байден веде США до Третьої світової війни, що це треба зупинити. Але трампістів всього 30-40 з 220 республіканців. Рейганське крило Республіканської партії перемогло, взяло верх над трампістами всередині партії. І в ці два дні німецької кризи після рішення Шольца саме лідери республіканців почали критикувати Байдена за недостатність допомоги. Байден же не збирався давати Abrams, але вони заявили, якщо Шольц цим прикривається, так дайте їх негайно. І це нове позитивне явище – допомогу партії перемоги України всередині адміністрації Байдена надають і республіканці. Я думаю, що тепер уже зворотного ходу немає", – запевнив Піонтковський.

Також аналітик, політолог Андрій Піонтковський зазначив, що очільник Кремля наразі перебуває у глухому куті. За словами експерта, кінець Путіна змалював генерал Залужний.

Читайте також: