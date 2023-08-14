Чому Заходу не вдалося позбавити Сербію впливу РФ і як це позначилось на Балканах — CNN

Спроби США та ЄС перетягнути Сербію на власний бік і позбавити впливу Росії провалились і призвели до ще більшої дестабілізації на Балканах.

Коли Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну, Захід став значно поблажливішим до Сербії. Політика західних столиць мала дві мети. По-перше, повернути Сербію в лоно Заходу, подалі від Росії. По-друге, дозволити відповідним адміністраціям зосередитися на підтримці України.

Про це пише CNN.

Традиційно один з найближчих союзників Москви в Європі, Белград довгий час намагався балансувати на межі між своїми історичними зв'язками з Росією і потенційним майбутнім тіснішої європейської інтеграції. Західні дипломати намагалися вивести президента Сербії Александра Вучича з орбіти його російського колеги, президента Володимира Путіна, обіцяючи швидший шлях до членства в ЄС і водночас попереджаючи про ізоляцію, якщо він порушить правила.

Але через 18 місяців деякі спостерігачі кажуть, що нинішній підхід був виключно “батогом без пряника” і, як наслідок, не досягнув обох своїх цілей.

Сербія відмовилася брати участь у всіх раундах санкцій ЄС проти Путіна. Також Сербія продовжує переслідувати власні інтереси в регіоні, зменшуючи свою підзвітність, розпалюючи конфлікти за кордоном, щоб відволікти увагу від невдоволення всередині країни, будучи впевненою, що на Заході їй не будуть докоряти.

Наслідки цього найгостріше відчуває Косово, яке здобуло незалежність від Сербії у 2008 році, після кривавих балканських воєн 1990-х років. Але Белград і багато етнічних сербів на півночі Косова досі відмовляються визнати його суверенітет, що загострює відносини між сусідами.

CNN поспілкувалися з кількома експертами, а також місцевими жителями Сербії і півночі Косова, які роздратовані спробами США і ЄС залучити Сербію до євроатлантичної спільноти і стверджують, що продовження цієї політики має ризики відштовхнути демократичних союзників і посилити занепокоєння з приводу безпеки в регіоні.

“Російський троянський кінь”

Західні уряди вже давно розглядають Сербію як незамінний балканський голос, іноді за рахунок більш периферійних гравців, кажуть деякі оглядачі.

“Вони вважають, що Сербія — це балканська держава, якою вони її бачать. Сербія — це та країна, яку, якщо ви зможете залучити на свій бік — що б це не означало, — все буде простіше”, — сказав в інтерв'ю CNN Ясмін Муянович, політолог, який спеціалізується на Західних Балканах.

Хоча адміністрації наступних президентів США намагалися повернути Вучича і його Сербську прогресивну партію “з холоду”, ці зусилля “стали особливо нахабними” з початком війни в Україні, сказав Муянович, і не досягли цілей США.

“Вони, здається, вважають, що наближають Сербію до ЄС і НАТО, до західного мислення і віддаляють від Росії... Але це не те, що, я б сказала, відображається на місцях”, — сказала в інтерв'ю CNN Алісія Кернс, британська депутатку і голова парламентського комітету у закордонних справах.

Вучич давно підтримує теплі стосунки зі своїм російським колегою Путіним. Виступаючи після засідання Ради національної безпеки в лютому, Вучич обґрунтував своє рішення не вводити санкції проти Росії тим, що вона була “єдиною країною, яка не ввела санкції проти нас у 1990-х роках”.

“Вони підтримали нашу територіальну цілісність в ООН”, — додав він, маючи на увазі відмову Росії визнати незалежність Косова. Сербія втратила контроль над Косово після бомбардувань НАТО в 1999 році, які поклали край масовій різанині сербськими військами етнічних албанців, які становлять понад 90% населення Косова.

Незважаючи на зусилля, спрямовані на енергетичний перехід за підтримки ЄС, Сербія залишається сильно залежною від Росії, яка продала контрольний пакет акцій своєї нафтової компанії російському державному гіганту “Газпрому”.

В результаті, незважаючи на проголошені Сербією надії на вступ до ЄС, Вучич продовжує балансувати на межі між Москвою та західними державами. Хоча він приєднався до резолюцій ООН, що засуджують вторгнення Росії в Україну, сербський лідер не виявив особливого бажання приєднатися до західних санкцій.

У квітні сербський уряд спростував повідомлення про продаж зброї та боєприпасів Україні, після того, як з'явився витік документа Пентагону, який стверджував протилежне. Тоді Сербія заявила, що дотримується політики нейтралітету, хоча деякі західні чиновники сприйняли ці повідомлення як доказ того, що їхня політика працює.

Кілька аналітиків сказали CNN, що Сербії потрібно було зробити дуже мало, щоб отримати похвалу від американських і європейських чиновників, і що насправді Вучич залишив за собою шлейф невиконаних обіцянок.

“Коли ми очікували його [Вучича] переобрання у 2020 році, нам усім казали: “Просто почекайте після виборів, і ви раптом побачите, що він стане дуже орієнтованим на Захід і Європу”, — сказала Кернс. “Цього не сталося”.

“Нам казали, що він приєднається до санкцій і покаже, що він дійсно на нашому боці. Цього не сталося. Нам казали, що він не зблизиться з Росією. У вересні він підписав угоду про безпеку з Путіним. Раз за разом він сміється в обличчя Заходу. І коли я запитую західних чиновників: “Чому ви так рішуче налаштовані дозволити Вучичу грати з вами?”, вони кажуть, що він — найкращий варіант”, — сказала Кернс.

Кернс була однією з небагатьох західних діячів, які публічно критикували Сербію. Але за це їй довелося заплатити. Після її розмови з CNN Вучич під час виступу на державному телебаченні виступив з явною погрозою на її адресу, заявивши, що “якщо уряд Великої Британії не бажає реагувати” на її критику Сербії, то “ми будемо змушені реагувати самі”.

З огляду на таку поведінку, дехто ставить під сумнів життєздатність всього проєкту сербської інтеграції за нинішнього уряду.

“Якщо припустити, що ми якимось дивовижним чином приведемо Сербію до ЄС, то з таким режимом ви практично приведете до ЄС ще одного російського троянського коня, як це було з [прем'єр-міністром Угорщини Віктором] Орбаном”, — сказала Майда Руге, балканська експертка Європейської ради з міжнародних відносин, в інтерв'ю CNN.

“Так, ви можете вплинути на розширення, але ви точно не збираєтеся нейтралізувати російський вплив у регіоні — ви просто збираєтеся імпортувати його в ЄС”.

Косово і верховенство права

Наслідки поблажливого підходу Заходу до Белграда найгостріше відчуваються в Косово, яке з моменту проголошення незалежності залежало від західної підтримки. У той час як понад 100 країн визнають його суверенітет, Сербія цього не робить, вважаючи його сепаратистською державою. Спроби нормалізувати відносини між двома країнами — під наглядом США та ЄС — були складними, а іноді й насильницькими.

Найзапекліша точка зіткнення виникла після виборів мерів чотирьох північних муніципалітетів Косова у травні. Близько 90% населення в цьому регіоні — етнічні серби, і за звичайних обставин вони обирають мерами етнічних сербів.

Але це були не звичайні обставини. У листопаді мери з підтримуваної Белградом партії “Сербський список”, яка домінує в чотирьох муніципалітетах, одночасно подали у відставку. За ними пішли етнічні серби — поліцейські, адміністративні працівники та судді в регіоні.

Їхні відставки спричинили нові вибори, які мають відбутися в грудні. Сербський список заявив, що не братиме участі у виборах після того, як серби в регіоні бойкотували їх за повної підтримки Вучича. Але, зважаючи на напруженість, Косово погодилося перенести вибори на квітень — рішення, яке було високо оцінене “п'ятіркою” — неформальною групою, до якої входять США, Великобританія, Франція, Німеччина та Італія.

Оскільки косовські серби не брали участі у виборах, кандидати з числа етнічних албанців отримали беззаперечну перемогу. За даними виборчих комісій, у чотирьох муніципалітетах проголосувало лише близько 1 500 осіб — явка склала лише 3,5%. Деякі мери були обрані більше ніж 100 голосами.

Але хоча ці вибори аж ніяк не були репрезентативними, для прем'єр-міністра Косова Альбіна Курті це питання стало не менш важливим, ніж саме верховенство права.

“У нас є чотири мери, легітимність яких низька. Але, тим не менш, немає нікого більш легітимного, ніж вони. У нас має бути верховенство права. Ми — демократична республіка”, — сказав Курті в інтерв'ю CNN у травні.

Однак позицію прем'єр-міністра критикували як жорстку і безкомпромісну. Його союзники звинуватили його в тому, що 26 травня, коли багато мерій були оточені протестувальниками, він, всупереч чітким інструкціям, змусив їх увійти до мерії.

Александр Вучич / Associated Press

“США сказали Курті — і тут він сам винен — вони сказали йому не встановлювати їх у муніципальних будівлях. І саме тут Курті проігнорував конкретні вказівки”, — сказав Едвард Джозеф, викладач зовнішньої політики в Університеті Джона Хопкінса, який протягом десятка років працював на Балканах, в тому числі з НАТО.

Представник уряду Приштини повідомив CNN, що вони не хотіли “здавати” офіційні урядові будівлі протестувальникам. “Мери увійшли до своїх кабінетів... Сербія закликала сербів бойкотувати вибори. Тепер вони хочуть, щоб ніхто не заходив у ці будівлі. Але тоді виникає питання: якщо мери не повинні заходити в будівлі, то хто повинен?”.

Але хоча Курті, можливо, і вчинив неузгоджену дію, відповідь на неї не була неминучою. Найгірше насильство сталося не в день, коли мери увійшли до своїх кабінетів, а через три дні, в місті Звечан — коли мера навіть не було в будівлі.

Насильство було надзвичайним. Десятки миротворців НАТО були поранені після того, як на них напали етнічні серби. Деякі поранення були важкими: троє угорських солдатів були застрелені, одному з них ампутували ногу.

Курті сказав CNN, що це були не “мирні протестувальники”, а “фашистське ополчення”, яке, як відомо, діє на півночі Косова, “якому платить і наказує Белград”.

Уряд Сербії не відповів на численні запити про коментарі.

Інші погоджуються з Курті. Кернс розповіла CNN, що британські війська, дислоковані в Косові, знайшли “схованки зі зброєю, заховані сербськими ополченцями в церквах і машинах швидкої допомоги на півночі Косова. Ми чули про гранати під дверима людей, якщо вони відмовляться підтримувати сербську міліцію”.

Незважаючи на це, значна частина дипломатичної реакції була зосереджена на діях Курті, за які Косово заплатило високу ціну. Після виборів Косово було відсторонено від участі у спільних військових навчаннях зі США, виключено з європейських інфраструктурних проєктів і піддано санкціям, які, за оцінками Косовського бізнес-альянсу, можуть коштувати його економіці 500 млн. євро (550 млн. доларів) до кінця цього року.

Кернс розкритикувала “незбалансовану” реакцію Заходу, заявивши, що він ігнорує справжню причину проблем. “Початком кризи стало іноземне втручання сербського уряду у внутрішні справи Косова, коли він наказав косовським сербам не голосувати на місцевих виборах. Це і є іноземне втручання”, — сказала вона.

Курті намагався проголосити суверенітет Косова проти подвійних сил іноземного втручання та організованого насильства, на що, за словами Муянович, відреагували США та ЄС: “Ні. Це недоречно за цих обставин”.

“Зеленський на Балканах”

З огляду на залежність Косова від підтримки Заходу, дехто побоюється, що непоступливість Курті розчаровує його союзників і послаблює його країну. Дехто закликає до повної зміни курсу.

“Він намагається бути Зеленським на Балканах, — сказав в інтерв'ю CNN Шкіпрім Аріфі, мер південного сербського регіону Прешево. — Він риторично і популістськи використовує аргументацію верховенства права. Він хоче бути Зеленським серед албанців”.

Сербська Прешевська долина являє собою зворотний бік півночі Косова. Якщо північ Косова населена переважно етнічними сербами в країні з албанською більшістю, то Прешевська долина населена переважно етнічними албанцями в країні з сербською більшістю.

За словами Аріфі, найкращий спосіб покращити ситуацію — це зробити так, як вимагають західні союзники: працювати над створенням “Асоціації сербських муніципалітетів” (АСМ) на півночі Косова.

Курті звинувачують у тому, що він перешкоджає створенню самоврядних муніципалітетів для сербів, як це передбачено Брюссельською угодою 2013 року, спрямованою на нормалізацію відносин між балканськими сусідами. Згідно з угодою, Сербія могла створити на півночі Косова АСМ, який діяв би в рамках правової системи Косова, а косовська поліція залишалася б єдиним правоохоронним органом.

За десять років ці муніципалітети так і не були створені, і суперечки про ступінь автономії косовських сербів не вщухають.

Але є сумніви щодо того, що це рішення, на якому зараз наполегливо стоять США і ЄС, послабить напруженість.

“Повірте мені, це не буде найкращим рішенням,— сказав Душан, серб, що живе в муніципалітеті Лепосавич, в інтерв'ю CNN. — Можливо, в перші кілька місяців це принесе полегшення”.

“З економічної точки зору, наше життя не покращиться, а навпаки, погіршиться”, — сказав він, оскільки жителям доведеться платити за послуги і податки, які зараз покриває уряд Косова. CNN не називає справжнього імені Душана, оскільки він побоюється, що його коментарі можуть вплинути на його засоби до існування.

Існують також побоювання, що АСМ може призвести до посилення геополітичної напруженості.

“Ми не знаємо, якими будуть ці муніципалітети, — сказала Кернс. — Чи будуть це просто місцеві муніципалітети, відповідальні за власну воду, електроенергію і податки? Чи це буде нова Республіка Сербська? Реальність така, що я не думаю, що хтось хоче ще одну Республіку Сербську”.

Республіка Сербська, один з двох суб'єктів, що входять до складу Боснії і Герцеговини, проголосила незалежність у 1992 році і була офіційно визнана Дейтонською угодою 1995 року. В останні місяці її проросійський президент Мілорад Додік намагався прокласти шлях до її відокремлення від Боснії.

Мілорад Додік / Associated Press

У червні законодавці Республіки Сербської проголосували за призупинення дії рішень Конституційного суду Боснії, що експерти назвали “юридичним відокремленням” і грубим порушенням Дейтонської угоди. США засудили цей крок, заявивши, що він загрожує суверенітету Боснії.

“Люди в Приштині і Курті дуже, дуже чітко дали зрозуміти, що вони бачать в автономних муніципалітетах нову Республіку Сербську. І вони не бачать в цій моделі рішення для Косова. Вони бачать нову версію, нове покоління кризи для Косова і, зрештою, для регіону в цілому”, — сказав Муянович.

Не на того коня?

Протягом останніх місяців напруженості США і ЄС постійно підтверджували свою відданість справі залучення Вучича на свій бік. Але Сербія діяла дедалі більш безвідповідально, демонструючи те, що Кернс назвала “провалом дипломатії стримування”.

Один з руйнівних епізодів стався в Охриді, Північна Македонія, в березні, коли після багатомісячних переговорів за посередництва США і ЄС Сербія і Косово нарешті ухвалили двосторонню угоду, спрямовану на нормалізацію відносин між двома країнами.

Але, хоча це було оголошено проривом, Вучич залишив переговори, так і не підписавши документ, заявивши в телевізійному зверненні, що він не може цього зробити: “У мене нестерпний біль у правій руці... очікується, що цей біль триватиме протягом чотирьох років”.

Інший випадок стався, коли сербська влада затримала трьох косовських поліцейських, які, як вона стверджувала, перебували “в глибині території центральної Сербії” і готувалися вчинити “терористичний акт”. Але Косово наполягало на тому, що офіцери були “викрадені” в межах косовських кордонів і що Сербія вчинила “акт агресії”.

США і ЄС не поспішали реагувати на цей інцидент. КФОР, сили НАТО в Косові, опублікували заяву через 48 годин після того, як офіцери були оголошені зниклими безвісти. США опублікували заяву через три дні, стверджуючи, що арешти були здійснені за “надуманими звинуваченнями”.

Джозеф сказав CNN, що сербській версії подій важко повірити — і що формулювання заяви США свідчить про те, що їхні офіційні особи, ймовірно, також не купилися на неї. “Якщо США дійсно не були впевнені в тому, що косовська поліція перебувала на території Сербії, то навіщо використовувати такий категоричний термін [як “неправдиві”], який випереджає компетенцію і рішення сербського суду?”.

І все ж Сербія не була покарана за ці затримання. Звільнення офіцерів було забезпечено через два тижні — не західними союзниками, а Віктором Обаном.

Після таких епізодів Джозеф сказав CNN, що підхід “не бачити зла” до режиму Вучича, можливо, починає давати тріщини.

“Питання полягає в наступному: хто в адміністрації Байдена все ще вірить, що Вучич є цим партнером?”, — сказав він, вказуючи на нещодавнє запровадження санкцій проти Александара Вуліна, директора сербської розвідки, як доказ того, що адміністрація Байдена “більше не перебуває в полоні страху та ілюзій щодо Вучича”.

Але чи означає це зміну політики, неясно.

Тим часом Вучич підняв ставки. У відповідь на введення санкцій проти Вуліна, Вучич заборонив експорт зброї з Сербії на 30 днів, заявивши, що “все повинно бути готове на випадок агресії проти Республіки Сербія”.

“Він, по суті, каже: “Ми збираємося вступити в конфлікт, ми повинні зупинити весь експорт зброї просто зараз, тому що вона потрібна нам для нашої національної безпеки”. Він буквально погрожує війною. Я ніколи раніше не бачив його таким відвертим”, — сказав Руге з ECFR.

Послання президента підхопили і деякі сербські громадяни. На футбольному матчі “Црвена Звезда Белград” минулого місяця націоналістично налаштовані сербські вболівальники тримали банер з написом “Коли армія повернеться до Косова”. За повідомленнями місцевих ЗМІ, Вучич був присутній на матчі.

“Ситуація ясно показує, хто все ще є задиракою на Балканах”, — сказала Меліза Харадінай, колишня міністерка закордонних справ Косова, в інтерв'ю CNN. Час покаже, що ця “інвестиція” в умиротворення Сербії буде марною”.

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