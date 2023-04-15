"Злив" секретних документів Пентагону: Жданов озвучив цікаву версію, чому це вигідно США

Військовий експерт вважає, що США може бути вигідним "злив" секретних документів.

Військовий експерт Олег Жданов вважає, що "злив" секретних документів Пентагону може бути добре продуманою операцією американських спецслужб.

Про це він сказав на своєму ютуб-каналі.

Експерт наголосив, що це може бути спецоперація із "зливу" тої інформації, яку потрібно було донести до суспільства.

"Росія ніяк не відреагувала на цей "злив". Вони мовчать, як миші, та навіть бояться коментувати. Там дуже багато інформації про РФ. Цей "злив" показує, що спецслужби США мають повний доступ до того, що відбувається в Росії. Опублікували все, що вигідно США: про Єгипет, з яким РФ хотіла таємно домовитись про постачання зброї в обмін на зерно, Китай, який хотів постачати РФ зброю, і тепер там виправдовуються", - наголошує Жданов.

Також Жданов підкреслив, що були опубліковані дані про стан російських спецпризначенців, що РФ вкрай неприємно.

Нагадаємо, ФБР у четвер, 13 квітня, арештувало підозрюваного у "зливі" секретних документів Пентагону Джека Тейшейру. У його помешканні також були проведені обшуки.

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що витік секретних документів Пентагону і ніяк не позначився на співпраці Сполучених Штатів Америки із союзниками.

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