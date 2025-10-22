Чому змогли пограбувати Лувр: директорка музею визнала "жахливий провал" системи безпеки

Директорка Лувру назвала пограбування «провалом» охорони музею / © Associated Press

Керівниця Лувру Лоранс де Кар підтвердила, що подала заяву про відставку після зухвалого пограбування музею, під час якого були викрадені коштовності французької корони. Вона назвала подію «жахливим провалом» системи безпеки та закликала розмістити на території музею відділення поліції для гарантування безпеки.

Про це Лоранс де Кар заявила в середу, 22 жовтня, під час виступу перед комісією з питань культури Сенату Франції, пише BFMTV.

Прохання про відставку та реакція Макрона

У своєму виступі перед сенаторами, який відбувся через три дні після пограбування, Лоранс де Кар підтвердила інформацію, що циркулювала у французьких ЗМІ.

«Минулої неділі, після того, як я разом з міністеркою культури та міністром внутрішніх справ констатувала наслідки жахливої атаки, якої ми щойно зазнали, я подала міністерці культури мою заяву про відставку. Вона відмовилася її прийняти», — цитує директорку Лувру газета Le Figaro.

За даними видання, Лоранс де Кар має повну підтримку президента Франції Емманюеля Макрона, який призначив її на цю посаду. Глава держави особисто телефонував їй, закликаючи «триматися».

«Тримайтеся. Не може і йтися про те, щоб зламати динаміку оновлення музею», — передають слова Емманюеля Макрона французькі ЗМІ.

Міністерка культури Рашида Даті також заявила, що не віддасть «голову Лоранс де Кар» навіть попри вимоги деяких депутатів знайти винного.

«Історія Франції, яку вкрали»

Пограбування сталося в неділю, 19 жовтня, коли злочинці викрали ювелірні вироби історичної цінності, які зберігалися в Галереї Аполлона. Коштовності, серед яких тіара та намиста, що належали королівським особам, наразі оцінюються у 88 мільйонів євро.

«Це історія Франції, яку було викрадено», — емоційно прокоментувала втрату директорка Лувру, підкресливши, що втрачені експонати є символом національної спадщини.

Вона визнала, що викрадення виявило «слабкості» в охороні музею. Навіть попри те, що всі сигналізації під час крадіжки спрацювали, як і мали, де Кар заявила, що необхідно вжити додаткових заходів. Серед них — вимога розташувати комісаріат поліції в самому музеї.

Ситуація з безпекою музею перебуває під пильною увагою: як зазначає Newsweek, пограбування викликало серйозні питання до охорони найвідвідуванішого музею у світі, а також до зобов’язань уряду захищати мистецтво та історію. Влада Франції перебуває під тиском, оскільки злочинців, які діяли дуже швидко, досі розшукують.

Нагадаємо, у Франції в неділю, 19 жовтня, пограбували один з найбільших музеїв світу — Лувр, що розташований у Парижі. Невідомі викрали дев’ять коштовностей з колекції Наполеона.