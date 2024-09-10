Чому ЗСУ потрібно утримувати території в Курській області: у Міноборони Великої Британії відповіли

Україні потрібно утримувати Курську область. Це важливо для нашого захисту.

Про це сказав міністр оборони Великої Британії Джон Хілі.

"Українці прагнутимуть утримати територію у Курській області. Чим довше вони утримуватимуть Курськ, тим слабшим стане Путін. Чим довше вони утримуватимуть Курськ, тим краще буде захищена Україна"

Це обговорювалося на очолюваній у США Контактній групі з оборони України минулої п'ятниці, додав він, де був присутній президент Володимир Зеленський. Там військова підтримка та єдність у протистоянні були закріплені 50 союзними країнами. Зокрема, міністр оборони США Ллойд Остін зробив важливе нагадування всім: "Якщо Україна не є вільною – світ не в безпеці".

"І ось чому оборона Великої Британії починається з України. І якщо президент Путін переможе в Україні, він не зупиниться в Україні. Якщо великі країни будуть перекроєні міжнародні кордони силою, суверенітет та безпека всіх країн буде підірвано"

Нагадаємо, Україна буде утримувати захоплені території РФ доти, доки не змусить сісти за стіл перемовин російського диктатора Володимира Путіна.

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