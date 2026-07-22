Чому ЗСУ розносять Wildberries: як ці атаки б’ють по армії, економіці та психіці ворогів

Атака на Wildberries / © Exilenova+

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Українські атаки на склади Wildberries у Росії завдають нищівних ударів по війських потребах та логістиці ворожої армії. Вони також неабияк шкодять економіці та бізнесу країни-агресорки, а ще роблять війну ближчою до росіян.

Про те, чим важливі удари по Wildberries, читайте на ТСН.ua.

Українські безпілотники атакували логістичну інфраструктуру Wildberries вже у кількох російських регіонах. Йдеться про об’єкти в Московській і Тамбовській областях, Краснодарі та Ставропольському краї.

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Що відомо про Wildberries

Wildberries є найбільшим онлайн-ритейлером і маркетплейсом у Росії. Через платформу продають одяг, взуття, електроніку, товари для дому та іншу продукцію. Компанію часто порівнюють із російським аналогом Amazon. Об’єднана група RWB, до складу якої входять Wildberries і рекламна компанія Russ, цього року була оцінена Forbes Russia приблизно у 12,6 млрд дол.

На Wildberries припадає близько 45 — 47% усіх онлайн-продажів у Росії. Разом із Ozon компанія контролює понад 73 — 77% російського e-commerce. На ці два маркетплейси припадає більш як 80% усіх онлайн-замовлень у країні. Частка онлайн-торгівлі у загальному роздрібному товарообігу РФ уже перевищує 20% і продовжує швидко зростати.

Чому дрони атакують Wildberries

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Сили оборони завдають ударів по логістичних центрах РФ, «що задіяні у забезпеченні російської армії комплектуючими для дронів, навігаційного обладнання та спорядженнями».

«Цілком справедливо повертаємо війну додому — до Росії. Мир потрібен, і Україна дала російській стороні всі пропозиції. Треба примусити перейти до дипломатії. Слава Україні», — додав Зеленський.

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Wildberries і справді давно вийшла за межі звичайного побутового маркетплейсу. Платформа стала найбільшим у Росії майданчиком, через який волонтерські організації, приватні конструкторські бюро та військові можуть централізовано купувати комплектувальні для дронів — плати управління, двигуни, мікросхеми та акумулятори, а також засоби зв’язку, тепловізори, рації, електроніку, екіпірування, тактичну медицину, бронежилети й тканини.

Очільник Українського центру безпеки та співробітництва Сергій Кузан у коментарі BBC назвав Wildberries «життєво важливим компонентом» російської логістики. За його словами, російські добровольці використовували цей сайт для закупівлі військового обладнання, зокрема рацій, бронежилетів і компонентів для безпілотників.

«Основне обґрунтування ударів по складах Wildberries — це порушення російської логістики та постачання до російської армії й виробників зброї товарів подвійного призначення, критичної електроніки, санкційних товарів тощо», — зазначив він.

«Супутня шкода від таких ударів також може мати серйозний вплив на російську економіку, а також психологічний ефект на російське суспільство і, ймовірно, на подальшу підтримку війни», — додав Кузан.

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Зауважимо, що великі сортувальні центри Wildberries, зокрема розташовані в Московській і Тамбовській областях, щодня обробляють мільйони посилок. Ураження таких логістичних вузлів може спричиняти масштабні перебої з доставкою по всій країні, перевантажувати сусідні склади й транспортні маршрути, а також змушувати компанію витрачати значні кошти на термінову децентралізацію та посилення захисту своїх об’єктів.

Пошкодження інфраструктури Wildberries може обернутися мільярдними збитками через знищення товарів і обладнання. Економіст Рубен Єніколопов у матеріалі BBC зазначив, що атака на склади ритейлера стала черговим ударом по російському малому та середньому бізнесу, який уже зазнає тиску через низку системних криз.

До хвилі закриттів підприємств у Росії вже призвели зростання ПДВ до 22%, скасування податкових пільг, обмеження доступу до Інтернету та паливна криза. За даними сервісу «Контур.Фокус», на початку року діяльність припинили понад 209 тис. компаній.

Додаткові витрати на відновлення інфраструктури та безпеку маркетплейси, ймовірно, перекладатимуть на покупців через підвищення цін. За оцінкою Єніколопова, якщо такі атаки набудуть системного характеру, зростання витрат на логістику та захист об’єктів неминуче спричинить нове подорожчання товарів для споживачів.

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Слід також звернути увагу, що логістичні центри Wildberries розташовані далеко від лінії фронту. Регулярні удари по подібних цивільно-промислових об’єктах можуть підривати впевненість росіян у тому, що війна обмежується лише прикордонними регіонами. Крім того, такі атаки демонструють неспроможність російської системи ППО повністю захистити ключові економічні центри країни.

Атаки на Wildberries — останні новини

Нагадаємо, у ніч проти 22 липня у Краснодарі після атаки дронів спалахнула масштабна пожежа на одному з найбільших логістичних складів компанії Wildberries, де вогонь охопив майже всю будівлю.

Цієї ж ночі внаслідок атаки безпілотників спалахнула масштабна пожежа на складі Wildberries у Невинномиську Ставропольського краю, де постраждали двоє людей. Одночасно було зафіксовано загоряння на нафтобазі в Армавірі та пошкодження будинків у Краснодарі й станиці Дінській.

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