Чому зустріч Трампа та Сі провалилася та що це означає для України: експерт відповів

Зустріч Дональда Трампа та Сі Цзіньпіна важко назвати успішною. Хоча лідери говорили про партнерство, конкретних результатів поки що немає.

Про це розповів політик і дипломат Роман Безсмертний.

Виступ Сі Цзіньпіна був типовим і не містив жодних практичних рішень. За його словами, китайський лідер висловився у стилі «за все хороше і проти всього поганого», намагаючись зберегти образ конструктивного партнера.

Дипломат наголосив, що говорити про дружні відносини між США і Китаєм не можна, адже вони є ідеологічними противниками.

«Сі — класичний більшовик. Це людина, яка цитуватиме Мао і говоритиме, який він герой, хоча Мао вгробив мільйони китайців», — зазначив Безсмертний.

За словами Безсмертного, від розмови Трампа і Сі не варто було очікувати проривів. Зустріч мала символічний характер і не вплинула безпосередньо на хід війни в Україні.

Нагадаємо, раніше експерт із близькосхідних справ Кон Кофлін у своїй статті для видання The Telegraph припустив, що зустріч президента США Дональда Трампа з лідером КНР Сі Цзіньпіном може посприяти прориву в його зусиллях щодо припинення війни в Україні. За його словами, найбільше сприяє можливості Кремля продовжувати війну готовність Китаю закуповувати великі обсяги російської нафти, незважаючи на західні санкції.