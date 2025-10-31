ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
110
Час на прочитання
1 хв

Чому зустріч Трампа та Сі провалилася та що це означає для України: експерт відповів

Зустріч Трампа і Сі Цзіньпіна не принесла зрушень для України.

Автор публікації
Фото автора: Дар’я Щербак Дар’я Щербак
США та Китай

США та Китай / © Associated Press

Зустріч Дональда Трампа та Сі Цзіньпіна важко назвати успішною. Хоча лідери говорили про партнерство, конкретних результатів поки що немає.

Про це розповів політик і дипломат Роман Безсмертний.

Виступ Сі Цзіньпіна був типовим і не містив жодних практичних рішень. За його словами, китайський лідер висловився у стилі «за все хороше і проти всього поганого», намагаючись зберегти образ конструктивного партнера.

Дипломат наголосив, що говорити про дружні відносини між США і Китаєм не можна, адже вони є ідеологічними противниками.

«Сі — класичний більшовик. Це людина, яка цитуватиме Мао і говоритиме, який він герой, хоча Мао вгробив мільйони китайців», — зазначив Безсмертний.

За словами Безсмертного, від розмови Трампа і Сі не варто було очікувати проривів. Зустріч мала символічний характер і не вплинула безпосередньо на хід війни в Україні.

Нагадаємо, раніше експерт із близькосхідних справ Кон Кофлін у своїй статті для видання The Telegraph припустив, що зустріч президента США Дональда Трампа з лідером КНР Сі Цзіньпіном може посприяти прориву в його зусиллях щодо припинення війни в Україні. За його словами, найбільше сприяє можливості Кремля продовжувати війну готовність Китаю закуповувати великі обсяги російської нафти, незважаючи на західні санкції.

Дата публікації
Кількість переглядів
110
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie