"Чорна нога": жінка з Австралії стала першою людиною, яка вижила після смертельної хвороби

Жінка в Австралії стала третьою відомою людиною, яка заразилася бактерією, що викликає смертельну хворобу "чорна нога" у великої рогатої худоби та овець. Вона єдина, хто вижив.

Про це пише Yahoo.

Що відомо про випадок

Річ у тім, що 48-річна жінка попрацювала в саду без рукавичок. Після цього впродовж трьох днів вона відчувала нудоту та блювоту, а також у неї з'явився біль у правому нижньому кутку живота, який поступово посилювався. Вона звернулася до лікарні, і аналізи крові показали, що у неї відмовили нирки та печінка, а в кровотоку накопичилася молочна кислота – речовина, що виробляється м'язами під час високоінтенсивних вправ і є індикатором септичного шоку. Крім того, в неї була діарея.

Хоча при комп'ютерній томографії (КТ) черевної порожнини не було виявлено жодних ознак запалення або інфекції, як запобіжний засіб їй прописали антибіотики.

Зазначається, що через п'ять годин біль у животі став настільки сильним, що лікарі провели ще одну КТ. Цього разу стало зрозуміло, що у неї запалена товста кишка, як і сліпа кишка, місце, де тонка кишка зустрічається з товстою. Жінку помістили у відділення інтенсивної терапії. Згодом лікарям вдалося виявити в крові пацієнтки смертельний вигляд бактерій Clostridium chauvoei.

Ці бактерії зазвичай живуть у ґрунті у вигляді спор, які при ковтанні або вдиханні потрапляють у кровотік та м'язову тканину. Коли рівень кисню в м'язах знижується – наприклад, під час фізичних вправ – вони проростають і виробляють токсини, зокрема ті, які руйнують клітини крові, та ферменти, що розщеплюють ДНК. У великої рогатої худоби руйнування клітин призводить до характерної появи чорної ноги.

Відомо, що австралійка працювала в саду голими руками, які були покриті подряпинами від домашньої кішки. Ймовірно, саме у такий спосіб вона заразилася.

Медики прописали їй:

антибіотики, щоб убити бактерії;

гіпербаричну оксигенацію (ГБО), щоб зупинити зростання бактерій і зменшити пов'язану з цим загибель тканин.

Завдяки цьому лікуванню її нирки та печінка знову почали працювати, а рівень молочної кислоти знизився настільки, що її виписали з лікарні.

Проте за кілька днів біль у животі та діарея повернулися. Інша комп'ютерна томографія виявила дірки в її товстій кишці, які пізніше були підтверджені як відмирання тканин кишечника – некротизуючий ентероколіт. Лікарям довелося видалили їй праву частину товстої кишки й встановити стому, яка передбачає перенаправлення товстої кишки через отвір у черевній порожнині, щоб кал все ще міг виходити.

За два з половиною тижні здоров'я жінки повернулося в норму, а через три місяці їй вдалося видалити стому.

Досі лише дві людини були інфіковані Clostridium chauvoei, і обидві в результаті померли. В однієї людини була ослаблена імунна система, а в іншої була серйозна інфекція м'яких тканин – газова гангрена, яку неможливо було ефективно вилікувати.

Фахівці припускають, що жінка з Австралії вижила, бо її рано лікували антибіотиками, терміново зробили їй операцію і вона не мала жодних інших серйозних захворювань. Можливо, ГБО також допомогла, проте в лікарів недостатньо доказів, щоб це підтвердити.

Раніше йшлося про те, що 29-річний Ліам Фіндлі, який змушений тривалі роки вести боротьбу за своє життя через рідкісне захворювання, намагався приглушити біль від нього водою. За останній рік чоловік двічі мало не помер через кількість випитої рідини.

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