Чорна п'ятниця 2022 року в Польщі: коли, що це за день і які знижки бувають

Black Friday, Чорна п'ятниця або Czarny Piątek - це все назви дня, коли практично в усьому світі магазини пропонують величезні знижки. В Польщі він стає популярнішим з кожним роком. Читайте в матеріалі ТСН.ua, що таке Чорна п'ятниця, які бувають знижки в Польщі і що найчастіше тут купують.

Чорна п'ятниця (Czarny Piątek) в Польщі: що це за день

Традиція влаштовувати величезні розпродажі з грандіозними знижками зародилася на території США. Багато років магазини в цій країні різко знижують ціни на товари, що стимулює вибухове зростання попиту на них.

На чорну п'ятницю дуже чекають покупці, готуються до неї заздалегідь, відкладаючи всі великі необхідні закупівлі до цього дня. Так можна значно заощадити або ж придбати набагато більше товарів.

Black Friday поширюється практично на всі групи товарів. А розпродаж став настільки популярним, що цього дня покупці витрачають щороку мільйони доларів на закупи.

Вже давно Чорна п'ятниця вийшла далеко за межі США. В Польщі цей день називають Czarny Piątek. І щорічні розпродажі привертають увагу багатьох жителів цієї країни.

Українці, які виїхали до Польщі, втікаючи від війни, також мають можливість долучитися до Чорної п'ятниці і придбати товари за привабливими цінами.

Чому Black Friday популярна серед продавців

Звичайно, покупцям низькі ціни дуже подобаються. Але навіщо робити величезні розпродажі продавцям? В цьому випадку хвилюватися не варто.

Продавці отримують хорошу вигоду, адже їхній прибуток цього дня значно зростає завдяки збільшенню обсягу проданих товарів. До того ж, майже одразу після Чорної п'ятниці на людей чекає Різдво та Новий рік. І всі хочуть закупитися гарними подарунками за приємними цінами.

Коли Чорна п'ятниця 2022 року в Польщі

У всьому світі Black Friday проводиться в один день - останню п'ятницю листопада. В Польщі Czarny Piątek також припадає на цю дату. А 2022 року Чорна п'ятниця буде 25 листопада.

Однак, багато магазинів намагаються не обмежуватися лише одним днем. Тому знижки можуть тривати довше. Найчастіше аж до понеділка, який часто називають Cyber Monday.

В Польщі більшість продавців намагаються розтягнути час грандіозних знижок. Тому тут у лексиконі з'явився термін "Czarny Tydzień" - Чорний Тиждень.

Що найчастіше купують на Czarny Piątek у Польщі

Що найчастіше купують на Чорну п'ятницю в Польщі / Фото: Pexels

Традиційно, найчастіше на Чорну п'ятницю купують різноманітну електроніку. Це зрозуміло, адже техніка відрізняється великою ціною, а тому під час розпродажів можна значно зекономити.

Одразу після цього йдуть взуття, одяг, побутова техніка. Згідно з опитуванням, яке було проведене 2021 року серед поляків, побажання на Чорну п'ятницю розділилися таким чином:

Електроніка - близько 65% покупців.

Одяг - 39%.

Взуття - не більше 31%.

Побутова техніка - 28%.

Чорна п'ятниця: акції та знижки в Польщі

Магазини на Czarny Piątek пропонують весь спектр приємних пропозицій:

можливість купити кілька товарів за ціною одного;

великі знижки;

різноманітні подарунки до покупки;

безкоштовна доставка (в тому числі і великогабаритних товарів).

Також можна отримати й інші приємні сюрпризи. Наприклад, знижки на майбутні покупки, бали в програмі лояльності, кешбеки тощо.

В Czarny Piątek та Czarny Tydzień практично всі продавці в Польщі намагаються зробити чудові пропозиції для своїх покупців та добре заробити. В Чорній п'ятниці беруть участь як продовольчі рієлтори, так і магазини одягу, взуття, побутової техніки, товарів для дому. Серед них є Media Expert (електроніка, побутова техніка), Castorama (все для будівництва та ремонту), NEONET (електроніка, побутова техніка), Media Markt (побутова техніка та електроніка), PEPCO (товари для дому, одяг) тощо.

Для офлайн та онлайн магазинів Black Friday актуально однаково. Тобто ви можете піти до магазину і підібрати товар чи замовити його через Інтернет.

Іноземцям, які бажають придбати товари на Чорну п'ятницю, не варто забувати про систему повернення ПДВ (Tax Free). Обирати необхідно ті магазини, які беруть участь у цій програмі. Інформацію про це завжди можна побачити в торгових залах, на фасадах магазинів чи на вебресурсах.