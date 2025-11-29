"Чорна п'ятниця": у ТРЦ Кремнієвої долини сталася стрілянина, є поранені

Стрілянина у ТРЦ

У п’ятницю, 28 листопада, у переповненому торгівельному центрі Westfield Valley Fair пролунали постріли. Двоє людей поранені.

Про це пише Bild.

Як повідомляє Los Angeles Times, на номер екстреної служби телефонували свідки, які бачили сліди крові та гільзи біля входу до магазину. Одні люди в паніці вибігали з приміщення, інші — ховалися у крамницях, за стелажами чи серед одягу. У Bloomingdale’s працівники зачинили клієнтів у підсобних приміщеннях та заблокували двері.

«Це була справжня паніка. Здавалося, що будівля тремтить», — розповів виданню очевидець Шон К.

Поліція прибула за кілька хвилин, однак стрілок устиг зникнути. На місці виявили трьох поранених — чоловіка, жінку та 16-річну дівчину. Усі постраждалі були госпіталізовані, нині їхньому життю нічого не загрожує.

За попередніми даними правоохоронців, інцидент не має ознак теракту. Попередньо відомо, що стрілянина стала наслідком конфлікту між нападником і пораненим чоловіком. Жінка та неповнолітня дівчина, за словами сержанта Хорхе Гарібайя, не мали стосунку до конфлікту й стали випадковими жертвами.

Після прибуття поліції відвідувачі змогли вийти зі схованок і залишити торговельний центр. Пошуки стрілка тривають.

Раніше у Вашингтоні сталася стрілянина.

