Чорна скринька зберігає жахливі звуки, як люди кричали за хвилини до падіння літака у Бразилії

Бортовий самописець з приреченого рейсу Voepass, який розбився 9 серпня у Бразилії, записав крики всередині літака під час його падіння.

Слідчі проаналізували майже дві години аудіо з бортового самописця турбогвинтового літака ATR 72-500.

Повідомляється, що другий пілот Умберто де Кампос Аленкар е Сілва запитав пілота, що відбувається, коли зрозумів, що літак втрачає висоту. Сілва сказав, що необхідно "збільшити потужність", щоб стабілізувати літак. Приблизно через хвилину літак вдарився об землю.

Запис, який не був опублікований, як повідомляється, закінчується криками зсередини літака і звуком удару.

Слідчі з бразильського агентства з розслідування авіаційних подій Cenipa кажуть, що розмову пілотів важко розібрати. Це пов'язано з близькістю пропелерів турбогвинтового літака до кабіни пілотів.

Вони не виявили на аудіозаписі жодних сигналів тривоги – наприклад, про пожежу, електричну несправність або несправність двигуна. Таким чином, причину катастрофи не можна встановити лише на основі запису.

Основною версією слідства є те, що на крилах утворився лід, що призвело до зупинки і раптової втрати висоти. Звіт у справі має бути опублікований приблизно через місяць.

Всі 62 людини на борту рейсу 2283 авіакомпанії Voepass загинули від численних травм, коли літак розбився у Віньєдо, штат Сан-Паулу.

