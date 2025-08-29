"Чорна вдова" понад 20 років отруювала своїх чоловіків: жінка не пам’ятає кількості жертв

Реклама

В Ірані триває гучний судовий процес над 56-річною Колсум Акбарі, яку звинувачують у серії вбивств літніх чоловіків.

Про це пише Oddity Central.

За даними слідства, протягом 22 років вона отруїла щонайменше 11 чоловіків, однак сама жінка стверджує, що жертв може бути більше: «13 або 15», — сказала вона під час допиту, наголошуючи, що «точно не пам’ятає».

За версією слідства, від 2000 року Акбарі систематично виходила заміж за літніх та самотніх чоловіків, після чого починала труїти їх небезпечною сумішшю лікарських препаратів від діабету, гіпертонії, седативних засобів та промислового спирту. У випадках, коли отруєння не призводило до смерті, вона добивала своїх жертв подушкою. Метою таких злочинів було заволодіння спадком та приданим чоловіків, значна частина якого, за словами прокурорів, оформлювалася на ім’я її дочки.

Жінка діяла обережно: щоразу обирала нове місто в провінції Мазандаран, щоб не привертати до себе уваги. Смерті жертв пояснювалися старістю та слабким здоров’ям, тому підозр тривалий час не виникало.

Її злочини залишалися нерозкритими понад два десятиліття. Ситуація змінилася 2023 року, коли помер її останній чоловік — 82-річний Голамреза Бабаєї. Його син запідозрив неладне та звернувся до поліції. Вирішальним стало те, що друг чоловіка впізнав у вдові жінку, яка раніше намагалася отруїти його власного батька.

Серед підтверджених жертв серійної вбивці — 69-річний Мірахмад Омрані, який помер 2013 року через місяць після весілля, 62-річний Есмаїл Бахші, який пішов із життя 2016-го через два місяці після одруження, а також 83-річний Ганджалі Хамзеї, який не прожив і двох місяців після шлюбу.

Цікаво, що один із чоловіків Акбарі, Масіх Нематі, вижив після спроби отруєння 2020 року. Він просто вигнав жінку зі свого будинку, навіть не звернувшись до правоохоронців. Якби тоді чоловік повідомив поліцію, її серія злочинів могла б завершитися значно раніше.

Перший шлюб Колсум відбувся, коли їй було 18 років. Той союз швидко розпався через психічні проблеми чоловіка. Другий шлюб виявився нещасливим — чоловік був значно старший, бив і принижував дружину. Саме після його смерті й почалася її серія злочинів.

Зараз проти Колсум Акбарі висунуто 11 обвинувачень в умисному вбивстві та ще одне — у замаху на вбивство. Якщо суд визнає її винною, жінці загрожує смертна кара. У справі беруть участь понад 45 позивачів — спадкоємці загиблих чоловіків, які вимагають відновлення справедливості.

Вердикт суду очікується після заслуховування всіх свідків та заяв позивачів.

