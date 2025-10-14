Чорне море на межі екологічної катастрофи через танкери-привиди: Кремлю байдуже

Аварія танкерів РФ у Чорному морі

Росія продовжує нищити Чорне море, ігноруючи наслідки масштабної екологічної катастрофи. На пляжах Анапи знову фіксують викиди мазуту з танкерів, які розбилися в Керченській протоці.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації у Telegram.

Хоча аварія танкерів сталася майже десять місяців тому, уламки суден досі не підняли з морського дна і мазут продовжує витікати у води.

«Влада РФ демонструє повну байдужість до екологічної загрози: замість реальної ліквідації наслідків аварії вона зосереджена на війні проти України. Це призводить до постійного забруднення Чорного моря, яке матиме багаторічні наслідки для екосистеми регіону», — повідомили в ЦПД.

Танкери продовжують забруднювати Чорне море мазутом / © Центр протидії дезінформації

Також відомо, що від наслідків аварії танкерів РФ страждають і самі росіяни — бізнеси на Чорноморському узбережжі зазнали збитків через провальний туристичний сезон. Водночас відпочивальники, які все ж наважилися приїхати на курорти, ризикували власним здоров’ям.

«Нехтування наслідками катастрофи демонструє повну деградацію державного управління в РФ — система, що загрузла у війні, вже не спроможна реагувати навіть на загрози власному довкіллю та населенню» — додали в Центрі протидії дезінформації.

Аварія танкерів РФ у Чорному морі

Нагадаємо, аварія двох російських танкерів у Керченській протоці сталася 15 грудня 2024 року. Внаслідок НП судна «Волгонефть-212» та «Волгонефть-239» розламалися навпіл, в результаті чого нафтопродукти почали витікати у море.

В січні 2025 року плями мазуту досягли навіть берегів Одеської області — забруднення виявили поблизу рекреаційної зони «Катранка».

Ще на початку цього року повідомлялось, що внаслідок катастрофи двох російських танкерів у Керченській протоці в Чорне море витекло понад 2,4 тисячі тонн нафтопродуктів. Екологічні наслідки аварії зафіксували на 15 ділянках узбережжя.