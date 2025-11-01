Чорне небо над містом: на великому НПЗ в США стався потужний вибух, є постраждалі

Пожежу на НПЗ Navajo Refinery вдалося взяти під контроль за 20 хвилин / © скриншот з відео

Реклама

У місті Артезія, штат Нью-Мексико, США, на території нафтопереробного заводу Navajo Refinery стався потужний вибух, який спричинив масштабну пожежу. Над містом піднявся густий чорний дим, проте екстрені служби швидко локалізували загоряння. Внаслідок інциденту госпіталізовані троє працівників підприємства, інформації про їхній стан наразі немає.

Про це повідомляє Associated Press з посиланням на інформацію від оператора заводу HF Sinclair.

Швидкість реакції та локалізація загрози

Вибух на заводі HF Sinclair Navajo Refinery стався після 11-ї ранку за місцевим часом. Місцева поліція одразу закликала людей «залишатися в приміщенні та триматися якомога далі від диму».

Реклама

Попри драматичні кадри з високим стовпом диму, пожежу вдалося швидко взяти під контроль.

За інформацією місцевого телеканалу KRQE, бригади швидкого реагування змогли повністю загасити вогонь приблизно за 20 хвилин після виклику. Після обіду ситуація на місці події була здебільшого контрольованою, дороги в районі НПЗ було відкрито.

«Хоча це викликало масову реакцію екстрених служб, поліція Артезії повідомляє, що бригади змогли загасити вогонь приблизно за 20 хвилин», — заявив журналіст телеканалу KRQE.

Речниця HF Sinclair Корінн Сміт заявила, що моніторинг повітря на периметрі НПЗ та в прилеглих громадах не виявив ризику для громадської безпеки.

Реклама

Найбільший НПЗ штату: роль у регіоні та екологічні проєкти

Завод Navajo Refinery є найбільшим нафтопереробним підприємством у Нью-Мексико. Згідно з даними компанії, його потужність становить 100 000 барелів сирої нафти на добу.

Підприємство має стратегічне значення: воно «обслуговує ринки південного заходу Сполучених Штатів, переробляючи нафту, отриману з Пермського басейну, який є одним із найактивніших у світі».

Додатково зауважимо, що завод не лише переробляє традиційну нафту, але й активно впроваджує «зелені» технології. За інформацією з офіційного сайту HF Sinclair Corporation, на цьому об’єкті нещодавно було завершено будівництво установки з виробництва відновлюваного дизельного пального.

Міністерство навколишнього середовища Нью-Мексико направило до Артезії спеціальну команду для оцінки умов та моніторингу якості повітря. Наразі невідомо, чи вплинув вибух на виробничі потужності заводу.

Реклама

Нагадаємо, Зеленський розповів про удари по російській економіці, які змінили паливний баланс Кремля. За його словами, удари суттєво вдарили по потужностях перероблення пального в Росії, викликавши дефіцит і черги.