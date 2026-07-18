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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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543
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Чорне небо над Москвою: столицю РФ накрив густий дим після атаки дронів, посеред дня стало темно (фото, відео)

У Підмосков’ї палає після атаки БпЛА, але чорний дим дістався навіть до Москви.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
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Пожежа в Електросталі.

Пожежа в Електросталі. / © ASTRA

Вночі та зранку добрі безпілотники атакували Московський регіон. Однією з цілей став логістичний центр компанії Wildberries в Електросталі. Спалахнула масштабна пожежа. Стовпи густого чорного диму затягнули небо над Москвою.

Про атаку на Московську область і її наслідки, читайте у матеріалі ТСН.ua.

Зранку 17 липня мер Москви Сергій Собянін повідомив про нібито ліквідацію 56 БпЛА на підльоті до столиці. З його слів, на місці падіння уламків працюють екстрені служби.

Водночас регіональна влада заявила, що вночі проти суботи кілька міських округів у Підмосков’ї зазнали атаки дронів. Зокрема, адміністрація Wildberries-Russ підтвердила «прильоти» на логістичні об’єкти у підмосковній Електросталі.

Після удару там спалахнула потужна пожежа, яку досі не ліквідували. Водночас густий чорний дим накрив околиці та дістався Москви. Деякі райони столиці через щільну димову завісу занурилося у темряву. Водночас росіяни традиційно скаржаться на обстановку і фільмують наслідки «прильотів».

Зауважимо, що на маркетплейсі Wildberries продається велика кількість товарів військового та подвійного призначення. Зокрема, закуповуються окупанти і так звані волонтери, які працюють на армію країни-агресорки.

Наслідки атаки — фото і відео

Пожежа на Wildberries в Електросталі. / © ASTRA

Пожежа на Wildberries в Електросталі. / © ASTRA

Пожежа на Wildberries в Електросталі. / © ASTRA

Пожежа на Wildberries в Електросталі. / © ASTRA

Після атаки дронів Москву затягнуло чорним димом. / © Exilenova+

Після атаки дронів Москву затягнуло чорним димом. / © Exilenova+

Після атаки дронів Москву затягнуло чорним димом. / © Exilenova+

Після атаки дронів Москву затягнуло чорним димом. / © Exilenova+

Після атаки дронів Москву затягнуло чорним димом. / © Exilenova+

Після атаки дронів Москву затягнуло чорним димом. / © Exilenova+

Нагадаємо, вночі 18 липня дрони атакували логістичний центр Wildberries у Підмосков’ї. Хаб у Електросталі є другим за обсягом обробки замовлень логістичним об’єктом компанії на Росії. Крім того, об’єкт використовували для постачання компонентів для виробництва дронів та навігаційного обладнання.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
543
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