Чорне небо над Москвою: столицю РФ накрив густий дим після атаки дронів, посеред дня стало темно (фото, відео)

Пожежа в Електросталі. / © ASTRA

Реклама

Вночі та зранку добрі безпілотники атакували Московський регіон. Однією з цілей став логістичний центр компанії Wildberries в Електросталі. Спалахнула масштабна пожежа. Стовпи густого чорного диму затягнули небо над Москвою.

Про атаку на Московську область і її наслідки, читайте у матеріалі ТСН.ua.

Зранку 17 липня мер Москви Сергій Собянін повідомив про нібито ліквідацію 56 БпЛА на підльоті до столиці. З його слів, на місці падіння уламків працюють екстрені служби.

Реклама

Водночас регіональна влада заявила, що вночі проти суботи кілька міських округів у Підмосков’ї зазнали атаки дронів. Зокрема, адміністрація Wildberries-Russ підтвердила «прильоти» на логістичні об’єкти у підмосковній Електросталі.

Після удару там спалахнула потужна пожежа, яку досі не ліквідували. Водночас густий чорний дим накрив околиці та дістався Москви. Деякі райони столиці через щільну димову завісу занурилося у темряву. Водночас росіяни традиційно скаржаться на обстановку і фільмують наслідки «прильотів».

Зауважимо, що на маркетплейсі Wildberries продається велика кількість товарів військового та подвійного призначення. Зокрема, закуповуються окупанти і так звані волонтери, які працюють на армію країни-агресорки.

Наслідки атаки — фото і відео

Дата публікації 12:47, 18.07.26 Кількість переглядів 13 Після атаки дронів Москву затягнуло чорним димом - відео

Пожежа на Wildberries в Електросталі. / © ASTRA

Пожежа на Wildberries в Електросталі. / © ASTRA

Після атаки дронів Москву затягнуло чорним димом. / © Exilenova+

Після атаки дронів Москву затягнуло чорним димом. / © Exilenova+

Після атаки дронів Москву затягнуло чорним димом. / © Exilenova+

Нагадаємо, вночі 18 липня дрони атакували логістичний центр Wildberries у Підмосков’ї. Хаб у Електросталі є другим за обсягом обробки замовлень логістичним об’єктом компанії на Росії. Крім того, об’єкт використовували для постачання компонентів для виробництва дронів та навігаційного обладнання.

Реклама

Новини партнерів